Adrián Ugarriza encontró nuevo destino en Europa. El delantero peruano dejó el Kiryat Shmona y fue anunciado como nuevo jugador del Hapoel Be’er Sheva, vigente campeón de la Liga Premier de Israel. El atacante de 29 años llega respaldado por un gran momento y buscará convertirse en una pieza clave de uno de los clubes más importantes del fútbol israelí.

El delantero peruano marcó 20 goles entre todas las competencias y fue determinante para que su anterior equipo lograra mantenerse en la máxima categoría. Su buen rendimiento se trasladó al inicio de la nueva campaña, en la que ya registra cuatro anotaciones, números que terminaron convenciendo al vigente campeón de Israel.

“Estoy muy contento de fichar por el campeón nacional. Agradezco al equipo y a la directiva la confianza que han depositado en mí. Confío en que juntos lograremos grandes cosas y alcanzaremos todos los objetivos que nos propongamos”, declaró Ugarriza a los canales oficiales de su nuevo club.

קבלו את התלמיד החדש בכיתה האדומה שלנו https://t.co/dJUc3KAAol pic.twitter.com/zxBhFA89BC — Hapoel Be'er Sheva 🇮🇱 (@HBS_FC) September 1, 2026

El reto para el peruano no será únicamente local. Hapoel Be’er Sheva quedó fuera de la fase liga de la Champions League tras ser eliminado por Sabah de Azerbaiyán en los playoffs, pero continuará su camino internacional en la Europa League. Allí, Ugarriza tendrá la posibilidad de enfrentar a clubes como Juventus, Bournemouth, Celta de Vigo, Besiktas, AZ Alkmaar y Dinamo Zagreb.

Con su nuevo equipo, el delantero peruano también buscará conquistar el bicampeonato de Israel. Hapoel Be’er Sheva suma cuatro títulos nacionales y es el tercer club más ganador del país, aunque no consigue campeonatos consecutivos desde 2017.

Asimismo, esta nueva oportunidad le permite a Ugarriza un mayor reto y mantenerse entre los jugadores convocables para la selección peruana, que disputará dos partidos amistosos a fines de septiembre ante Estados Unidos y México.

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