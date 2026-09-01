Adrián Ugarriza es nuevo delantero del Hapoel Be’er Sheva y jugará la Europa League. (Foto: Hapoel Be’er Sheva)
Adrián Ugarriza es nuevo delantero del Hapoel Be’er Sheva y jugará la Europa League. (Foto: Hapoel Be’er Sheva)
Por Redacción EC

Adrián Ugarriza encontró nuevo destino en Europa. El delantero peruano dejó el Kiryat Shmona y fue anunciado como nuevo jugador del Hapoel Be’er Sheva, vigente campeón de la Liga Premier de Israel. El atacante de 29 años llega respaldado por un gran momento y buscará convertirse en una pieza clave de uno de los clubes más importantes del fútbol israelí.

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