Adrián Zela, futbolista de Sport Boys, agredió físicamente a una mujer durante una pelea el último fin de semana en un condominio ubicado en Punta Hermosa, al sur de Lima. Las imágenes fueron difundidas por RPP.

El defensor, quien tuvo presencia en la selección peruana, apareció en la escena y se cuadró en una puerta de la camioneta que abandonaba el lugar.

El jugador abrió la puerta del vehículo y habría intentado sacar al conductor, pero en ese momento otras personas lo evitaron.

Adrián Zela abrió la puerta de la camioneta. (Foto: RPP)

En ese instante inició una pelea entre Adrián Zela y unos sujetos que serían cercanos al zaguero. Una mujer tomó por la espalda al futbolista, quien con un movimiento brusco la derribó y cayó al suelo.

Luego, la misma fémina se incorporó y se acercó al hombre del Sport Boys. El jugador reaccionó y la empujó hasta caer nuevamente al pavimento.

Adrián Zela empuja a la mujer durante la gresca. (Foto: Captura de RPP)

Adrián Zela repite la agresión contra la misma mujer. (Foto: Captura de RPP)

La versión del Zela

Adrián Zela se comunicó con RPP y admitió que hubo “discusión entre parte de la seguridad del condominio en el que veraneo”. El incidente se desarrolló el último domingo.

Asimismo, el central señaló que estuvo en ese lugar con su novio y otros amigos. Las otras personas que aparecieron en las imágenes son vecinos.

“No recuerdo los detalles porque yo vi cuando se inició. Creo que finalmente ha sido un malentendido. Nos hemos sentado a conversar y he hablado personalmente con los demás y hemos quedado en buenos términos. Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”, explicó al medio mencionado.