perdió el invicto en la Liga Femenina, tras caer en Cusco por 2-1 ante la Universidad Nacional de San Antonio Abad, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Al respecto, Adriana Lúcar utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por un mal arbitraje, e incluso subió el video de una jugada sobre el final del partido, en el que quedó mano a mano con la portera rival.

Como se aprecia en las imágenes, estaba en posición lícita, pero la decisión de la juez de línea fue invalidar la jugada.

RECLAMO DE LÚCAR

Pese a la derrota, las blanquiazules aún conservan el primer lugar del campeonato con 27 puntos, mismo puntaje que Universitario de Deportes.

Alianza Lima participará de la edición 17 de la Copa Libertadores femenina se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos el fixture de las blanquiazules.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA

vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.

vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.

vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

