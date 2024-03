-¿Cómo se vienen preparando para la nueva temporada de la Liga Femenina?

La preparación viene siendo muy dura en realidad, ya vamos más de dos meses en pretemporada y queremos que ya empiece el campeonato para poder demostrar lo que hemos venido avanzando y creciendo todo este tiempo.

-¿Este nuevo Alianza, además de pelear el título, se acercará al estilo de juego que pide el hincha?

Todas sabemos que estar en Alianza Lima implica siempre esa presión de estar peleando la punta, de ser siempre primeros. Nosotras nos adecuamos al estilo de juego que quiere el profesor Letelier.

-Como referente del fútbol femenino en el Perú, en el Día de la Mujer, ¿qué hacer para seguir impulsando el deporte en el país y no sentir que estamos estancados?

Darle visibilidad al fútbol femenino de cualquier manera que podríamos es difícil. Necesitamos el apoyo de la federación, del hincha, de los periodistas, de la televisión para que esto siga creciendo y que la gente sepa que sigue habiendo fútbol femenino.

Adriana se viene preparando con Alianza Lima para la nueva temporada de la Liga Femenina. (Foto: Club Alianza Lima)

-Contaste que de pequeña sufriste discriminación por jugar al fútbol. ¿Hoy esa realidad cambió para las más jóvenes? ¿Se te acercan a preguntarte cómo era antes?

Cuando empecé a jugar fútbol, hace 25 años, los estereotipos estaban muy marcados y era raro ver una niña jugar fútbol. Recibías comentarios como “las mujeres no juegan fútbol”, pero siento que eso ha cambiado muchísimo. Ahora la gente sabe que el fútbol es para todos, a nivel mundial ha crecido muchísimo y en el Perú es mucho más normal ir a una cancha y ver chicas jugar fútbol. Esos estereotipos poco a poco van disminuyendo.

-¿Cómo ves el futuro cercano de nuestro fútbol femenino? Hace poco acabamos de ganar dos partidos seguidos después de mucho tiempo a nivel selección.

Me alegra mucho que Perú haya ganado esos últimos dos encuentros contra Bolivia, eso es un avance porque hace muchos años que no ganábamos un partido, que no metíamos un gol. Es un avance de todas maneras, las chicas deben sentirse orgullosas de este logro pero si creo que todavía hay muchísimo por hacer, empezando por el campeonato local. No tenemos prioridad y el campeonato nutre a la selección nacional de jugadoras, y mientras no sea bueno lamentablemente a nivel internacional no vas a poder competir. Necesitamos un campeonato mucho más largo, que dure todo el año, que haya más compromiso de la Federación, de los hinchas y los clubes.

-En 2022 te convertiste en una de las futbolistas con contrato profesional. ¿Cómo cambió tu vida y tu perspectiva de ver las cosas?

En realidad el 2022 fue un muy buen año, muchas chicas firmamos nuestro primer contrato profesional y fue un sueño cumplido. Nos podemos dedicar ahora 100% a esto y la brecha es muy grande si otras chicas tienen que trabajar. Espero que más jugadoras puedan dedicarse a tiempo completo al fútbol.

-¿Tienes un propósito en el fútbol femenino? ¿Dejar algún legado?

Mi propósito en el fútbol es dejar mejores condiciones de desarrollo para las chicas que vienen. Esas condiciones que nosotras nunca tuvimos cuando éramos pequeñas. Muchas jugadoras en Alianza vemos a la sub-12 o sub-14 y pensamos que chévere hubiera sido tener esa edad con esas oportunidades, quien sabe donde estaríamos ahora con esas condiciones.