ADT de Tarma vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura

Este sábado, ADT de Tarma y Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ADT llega tras empatar 1-1 frente a UTC de Cajamarca, mientras que Alianza Atlético viene de vencer 1-0 a Cienciano. Para no perderte este encuentro, revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan ADT de Tarma vs Alianza Atlético por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido ADT de Tarma vs Alianza Atlético por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 15 de agosto en el estadio Unión Tarma.

¿A qué hora juegan ADT de Tarma vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver ADT de Tarma vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?