Resumen

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ADT vs Atlético Grau EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver la fecha 13 del Torneo Apertura (Foto: LFP)
ADT vs Atlético Grau EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver la fecha 13 del Torneo Apertura (Foto: LFP)
Por Redacción EC

ADT vs Atlético Grau se miden EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.