ADT medirá fuerzas con Deportivo Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las últimas dos fechas del torneo, ADT obtuvo una derrota frente a los Chankas 2-1 y un empate 1-1 con Atlético Grau. Por otro lado, CD Moquegua se ha posicionado con resultados similares. Primero una victoria de 1-0 frente a FC Cajamarca y una eventual derrota de 1-0 frente a Alianza Lima. Ambos equipos buscarán obtener el mejor resultado y con ello sumar puntos para la competencia. No te pierdas el encuentro, revisa en la siguiente nota la previa del juego, horario de emisión y más detalles de la transmisión en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde ver ADT vs CD Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido ADT vs CD Moquegua se juega este miércoles 28 de octubre en el estadio Unión Tarma.

¿A qué hora juegan ADT vs CD Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela, Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m

¿Dónde ver ADT vs CD Moquegua en vivo por TV?

La transmisión del partido de ADT vs CD Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.