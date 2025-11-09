Chankas y ADT medirán fuerza este lunes 10 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (horario local de Perú) por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el Estadio Unión Tarma, ubicado en la ciudad homónima en Junín. ADT se ubica en el puesto noveno de la tabla, mientras Chankas se posiciona en el escalón once. Este partido será decisivo para el puntaje acumulado y la ubicación de cada equipo en la tabla.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.