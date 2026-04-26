Este lunes, ADT y los Chankas juegan por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma. Ambos equipos lucharán por llevarse los puntos del encuentro y así posicionarse en la tabla. El encuentro será arbitrado por Micke Palomino Huaminí. Conoce todos los detalles del partido: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Chankas por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido de ADT vs Chankas está programado para el lunes 27 de abril en el Estadio Unión Tarma.

Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)

¿Dónde ver ADT vs Chankas por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre ADT vs Chankas por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan ADT vs Chankas por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026