ADT vs Cienciano EN VIVO: hora, canal y dónde ver la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Este miércoles 23 de septiembre, ADT y Cienciano se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Cienciano EN VIVO?

El partido ADT vs Cienciano por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este miércoles 23 de septiembre en el estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacida de 9 100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Cienciano EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver ADT vs Cienciano EN VIVO?

La transmisión del partido de ADT vs Cienciano por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.