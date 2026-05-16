ADT y Comerciantes Unidos miden fuerzas este domingo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma. Sigue el encuentro y cómo ambos equipos disputan mantenerse o ascender en la tabla del torneo. Revisa detalles del juego: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Comerciantes por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido entre ADT y Comerciantes Unidos está programado para el domingo 17 de mayo en el Estadio Unión Tarma.

ADT vs Juan Pablo II en vivo: hora y dónde ver la jornada 6 del Torneo Apertura | Foto: Facebook

¿Dónde ver ADT vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre ADT y Comerciantes por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan ADT vs Comerciantes por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hrs

Venezuela: 12:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026