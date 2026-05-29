ADT y Cusco FC se enfrentarán este sábado por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma. Consulta cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Cusco FC por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre ADT vs Cusco FC se jugará el sábado 30 de mayo en el estadio Unión Tarma.

¿A qué hora ver ADT vs Cusco FC en vivo?

El partido entre ADT vs Cusco FC por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan ADT vs Cusco FC?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hrs

Venezuela: 12:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:00 hrs.

ADT vs Cusco FC: alineaciones posibles

ADT: Juan Valencia; Carlos Cabello, John Narvaéz, Ángel Ojeda, Jhair Soto; Luis Benites, Jordan Guivin, Josué Alvino, Víctor Cedrón; Jonatan Bauman y Joao Rojas.

Juan Valencia; Carlos Cabello, John Narvaéz, Ángel Ojeda, Jhair Soto; Luis Benites, Jordan Guivin, Josué Alvino, Víctor Cedrón; Jonatan Bauman y Joao Rojas. Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto; Lucas Colitto, José Manzaneda, Iván Colman y Facundo Callejo.



