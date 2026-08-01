Por Redacción EC

Este domingo, ADT y Deportivo Garcilaso se enfrentarán por la tercera fecha del . Deportivo Garcilaso llega con el ánimo en alto tras conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura al superar 2-1 a FC Cajamarca, luego de caer en su debut ante Sporting Cristal. Por su parte, ADT busca recuperarse de un complicado inicio tras perder sus dos primeros partidos, el último por 2-0 frente a Sport Boys.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

El partido ADT vs Deportivo Garcilaso se jugará en el Estadio Unión Tarma, este domingo 2 de agosto.

¿A qué hora juegan ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

  • Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 2:15 p.m.
  • Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m.

¿Dónde ver ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

El partido de ADT vs Deportivo Garcilaso se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.

Beto da Silva. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Beto da Silva. (Foto: Deportivo Garcilaso)