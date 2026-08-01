Este domingo, ADT y Deportivo Garcilaso se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso llega con el ánimo en alto tras conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura al superar 2-1 a FC Cajamarca, luego de caer en su debut ante Sporting Cristal. Por su parte, ADT busca recuperarse de un complicado inicio tras perder sus dos primeros partidos, el último por 2-0 frente a Sport Boys.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

El partido ADT vs Deportivo Garcilaso se jugará en el Estadio Unión Tarma, este domingo 2 de agosto.

¿A qué hora juegan ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Bolivia, Venezuela: 2:15 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m.

¿Dónde ver ADT vs Deportivo Garcilaso en vivo?

El partido de ADT vs Deportivo Garcilaso se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.