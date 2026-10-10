Este sábado 10 de octubre, ADT y FC Cajamarca se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Súmate a la emisión del partido. Cada equipo buscará llevarse la victoria del encuentro, así que no te pierdas este emocionante duelo de la liga profesional de fútbol peruana. Conoce aquí el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el partido de la Liga 1 en vivo.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs FC Cajamarca EN VIVO?

El partido ADT vs FC Cajamarca por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 10 de octubre en el Estadio Unión Tarma.

¿A qué hora juegan ADT vs FC Cajamarca EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver ADT vs FC Cajamarca EN VIVO?

La transmisión del partido de ADT vs FC Cajamarca por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.