Este domingo 8 de marzo a la 1:15 p.m. (hora local en Perú), ADT jugará con Juan Pablo II por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el Estadio Unión de Tarma, ubicado en el departamento de Junín. En la quinta fecha, ADT se enfrentó a Alianza Atlético, lo que resultó en un marcador de 0-0. Por su lado, Juan Pablo II se enfrentó a Cusco y salió victorioso con un marcador de 2-1.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.