Sigue los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura. ADT de Tarma y Melgar se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Unión Tarma por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

En la última fecha, ADT de Tarma venció a Sport Huancayo con un marcador de 1-0 y ahora espera conseguir una nueva victoria. Por su parte, Melgar obtuvo un punto gracias a un empate sin goles frente a Grau.

Melgar visitará a Alianza Lima por la jornada 06 del Torneo Apertura. (Foto: Melgar)

¿Dónde ver ADT vs Melgar EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre ADT vs Melgar EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega ADT vs Melgar EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 p.m.

Venezuela: 16:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver ADT vs Melgar EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026