ADT vs Sport Boys EN VIVO: A qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026
Este sábado 7 de febrero, ADT vs. Sport Boys se enfrentarán EN VIVO por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El encuentro entre celestes y rosados se llevará a cabo en el Estadio Unión Tarma, desde las 13:00 horas Perú. Sport Boys llega a este partido luego de empatar a uno con Los Chankas de local. Por su parte, los tarmeños perdieron 2-0 contra Universitario en la ciudad de Lima. ADT vs Sport Boys se podrá seguir EN VIVO por TV a través de la señal de L1 Max.

