ADT vs. Sport Boys EN VIVO y GRATIS | Este viernes 1 de noviembre continúa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024 y con ello se definirá al campeón del torneo y a los equipos descendidos a la Liga 2. En esta jornada 17 del torneo, los equipos de ADT y Sport Boys se enfrentan este 1 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora local peruana) en el Estadio Unión Tarma. Sport Boys viene de salvarse de la baja por lo que puede darse un respiro, aunque sin regalar el partido. Por otro lado, ADT que se encuentra en una mejor posición necesita una victoria si quiere superar a equipos como Deportivo Garcilaso y Cienciano en la tabla del Clausura. ¿Dónde ver ADT vs. Sport Boys EN VIVO? No te pierdas este partido desde la señal de L1 Max y L1 Play y desde la redacción de El Comercio, por nuestra sección de DT.

El gol olímpico de 'Kukin' Flores al Cienciano. (Captura y video: YouTube)