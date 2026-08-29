Este domingo, ADT y Sport Huancayo se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. A estas alturas de la competencia, Sport Huancayo y ADT se mantienen parejos en los resultados, ubicándose en los puestos 16 y 17 con 23 y 22 puntos acumulados hasta la fecha. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Sport Huancayo EN VIVO?

El partido ADT vs Sport Huancayo por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 30 de agosto en el Estadio Unión Tarma.

¿A qué hora juegan ADT vs Sport Huancayo EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver ADT vs Sport Huancayo EN VIVO?

La transmisión del partido de ADT vs Sport Huancayo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.