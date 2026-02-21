Este domingo 22 de febrero a las 11:00 a.m. (horario peruano), ADT enfrentará a UTC Cajamarca por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El encuentro se dará en el Estadio Unión Tarma. A estas alturas del torneo, ADT ha logrado una victoria y dos derrotas en las tres primeras fechas. Por su lado, UTC Cajamarca ha logrado tres victorias. No te pierdas el partido de ADT vs UTC Cajamarca, incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.