Agustín Lozano afirma que no renunciará a la FPF pese a investigación de reventa de entradas | VIDEO

El presidente encargado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, reiteró este viernes su inocencia sobre el caso de reventa de entradas de los partidos de la Selección peruana desde la propia FPF, hecho que investiga la Conmebol.

"En estos últimos días han señalado que Agustín Lozano estaría involucrado en la reventa de entradas. Los miembros del directorio podían canalizar la venta de entradas a provincias. Cuando hemos solicitado entradas, siempre ha tenido la aprobación del presidente de la FPF. Las entradas de cortesía que fueron entregas a los miembros del directorio, fueron entregadas para atender a sus diferentes regiones. En mi caso, cuando la selección peruana jugaba en Lima, era yo el que atendía a los 25 presidentes de las ligas regionales. Durante los últimos días se ha citado que la FPF habría realizado una investigación en marzo de 2017, documentos que no obran en mi poder. Es decir, que ahora que soy presidente encargado, no tengo los documentos o el expediente a la mano", expresó Lozano en conferencia de prensa, convocada a última hora.

"Se dice que he mentido por una carta de Conmebol sobre el caso de reventa de entradas. Nosotros hemos emitido un comunicado en el que aseguramos que desconocíamos sobre esa investigación. Hoy 22 de marzo, la Conmebol no me ha notificado sobre los hechos, nunca me han alcanzado la documentación para yo tener conocimiento. El secretario general me alcanzó ese documento (la carta de Conmebol que sacó a la luz Canal N), le pregunté porque no me lo dio antes y me dijo que tampoco tenía conocimiento. Si esta carta ha dado lugar a que hoy se diga que Agustín Lozano ha mentido, yo pido mil disculpas. Pero en ningún momento he señalado que la Conmebol me haya dirigido una carta, lo que he sostenido es que la Conmebol nunca me ha alcanzado una resolución donde se me abre un proceso específicamente con los anexos que corresponda a la denuncia para asumir mi defensa", sostuvo Lozano Saavedra.

En otro momento, el mandamás de la FPF reiteró que no conoce a Ricardo Alva, quien según la investigación incluida en un reportaje de Cuarto Poder, era la persona que recogía las entradas destinadas a los directivos de la FPF desde Teleticket, y presentó una carta en la que Gino Alva Drago, padre de Ricardo, asume su responsabilidad por los actos de su hijo. De esta manera, intentó demostrar que no tenía conocimiento sobre el destino de las entradas de cortesía y corporativas.

Para cerrar, Lozano indicó que no dará un paso al costado: "No renuncio porque no he cometido un acto ilícito y nunca he autorizado una reventa. Jamás. Quien lo ha hecho que asuma su responsabilidad, pero Agustín Lozano, no".