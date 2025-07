Con 23 años en el cargo y 21 de 25 presidentes reelectos hasta el 2029: así se alistan las departamentales para la reelección del cuestionado Lozano

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Lo que sí es seguro es que no habrá una lista de la oposición. Los tiempos, con el adelanto de elecciones, ya no cuadran y tampoco existe un grupo sólido que esté dispuesto a enfrentar a Lozano en una elección.

Sin anuncios públicos ni ningún comunicado en sus redes sociales oficiales, la FPF ya realizó las elecciones departamentales en junio últimos. Así, de los 25 presidentes un total de 21 fueron reelectos. Con ello quedan listos para votar en las elecciones del 18 de agosto, presumiblemente a favor de Lozano.

—Votos decisivos—

En los comicios, se elegirá al nuevo presidente de la FPF para el período 2026-2030. Estas elecciones debieron realizarse en diciembre, pero a inicios de julio último la FPF aprobó el adelanto de fecha.

Ante la ausencia de un candidato de oposición, la probabilidad de que exista una lista única –como pasó en el 2021– es muy alta. De ahí que la reelección de Lozano sea muy probable pese a que el presidente argumentara a inicios de junio en RPP que “ni siquiera” había “pensado en la reelección...”. “Tengo otras prioridades”, aseguró.

Sus prioridades, sin embargo, quedarán en evidencia en agosto. Si no se reelige como presidente, la otra opción es que la única lista sea partidaria de Lozano y él la integre como vicepresidente. Según los estatutos, son 67 votos los que elegirán al nuevo presidente de la FPF. Sin embargo, ese universo electoral tendrá un voto menos (en la Liga 1 son solo 19 clubes y no 20 como dicen los estatutos vigentes) y se restarán cinco votos por los clubes intervenidos por una administración concursal.

Estos clubes no tienen derecho a voto (Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Sport Boys y Melgar). Así, el universo electoral se reduce a 61 votos válidos, de los cuales 25 pertenecen a las departamentales, sector que respalda a Lozano y que equivale al 41% de los votos.

Las 25 departamentales de Lozano

Los seis presidentes que llevan 23 años en el cargo

Nombre Departamental Inicio Reelegido Luis Alberto Duarte Plata Áncash 2002 Sí Reynaldo Lima Barrera Huancavelica 2002 Sí Julio Muñante Gómez ica 2002 Sí Alfredo Britto Mayer La Libertad 2002 Sí Antonio Pantigoso Herrera Madre de Dios 2002 Sí José Antonio Ríos Barrera Moquegua 2002 Sí

—Dueños del fútbol—

¿Quiénes son esos 25 presidentes de las departamentales? Hasta junio pasado, seis de ellos tenían 23 años en el cargo. Los seis han sido reelegidos y se mantendrán por cuatro años más para cumplir 27 años como presidentes. Es más, de los 25 presidentes, 21 ya han sido reelegidos y continuarán cuatro años más.

Así como Duarte, está el caso de Alfredo Britto, presidente de la departamental de La Libertad, que también formó parte de la directiva de Burga en el 2002. Britto, que ronda los 85 años, se mantendrá en el cargo hasta cerca de los 90 años.

Presidente Departamental Reelegido Años en el cargo Franklin Chuquizuta Alvarado Amazonas Sí 20 años Clodoaldo Berrocal Ordaya Ayacucho Sí 19 años Roberto Ramos Ruiz Loreto Sí 19 años Haydee Paitán Suárez Pasco Sí 19 años Genaro Miñán Almanza Tumbes Sí 19 años

No fueron reelegidos

Presidente Departamental Años en el cargo José Díaz Arestegui Cusco 18 años Juan García López San Martín 18 años Édgar Santos Oyola Lima 12 años Hugo Martín Vizcardo Piura 11 años

Franklin Chuquizuta, quien fue incluido en la detención preliminar por el Caso ‘Los Galácticos’ –que llevó a Lozano a prisión temporal en noviembre del 2024–, también fue reelegido en Amazonas, departamental que lidera desde hace dos décadas. José Antonio Ríos Barrera, de la departamental de Moquegua, es otro de los directivos que se mantendrán en el cargo hasta el 2029, gracias a una elección que ganó como lista única. Con Reynaldo Lima, en Huancavelica, sucede lo mismo: ya aseguró su permanencia por cuatro años más.

La larga estancia en el puesto no ha ido de la mano con el crecimiento institucional de las departamentales, lo que se evidencia en los resultados a nivel de selección en menores y adultos. Salvo repentinos éxitos, la estadística suma fracasos como los de este 2025: últimos en los sudamericanos Sub 15 y Sub 20.

Hasta antes de estas recientes elecciones de junio, 19 de los 25 presidentes departamentales tenían al menos una década en el puesto y cuatro habían dejado el cargo por fallecimiento. Este 18 de agosto, el voto de las departamentales le pertenece a Lozano.

Nuevas elecciones

Parece que nadie se ha enterado. En la página de la FPF no hay rastro alguno y en los medios de Lima no se ha dicho nada. Incluso en los medios de cada región es difícil encontrar información. Sin embargo, durante todo el mes de junio se han llevado a cabo las elecciones de las ligas departamentales para elegir nuevo presidente hasta el 2029.

Así, los seis presidentes departamentales que ya tenían 23 años en el cargo y que no se mueven de ahí desde el 2002, aseguraron su reelección. Muchos de ellos, como ha pasado en casi todas las departamentales, postularon con lista única.

De los 25 presidentes departamentales, un total de 21 fueron reelectos o se mantendrán luego de haber sido presidentes interinos. Es decir, solo se registraron cuatro nuevos presidentes. Con esto, 11 de los 25 presidentes superarán las dos décadas en el cargo. Seis de estos presidentes llegarán a 27 años en el cargo.

Los nuevos presidentes en junio 2025

Nombre Departamental Dante Zegarra Zalazar Cusco Juan Cabrera Vásquez San Martín Edgardo Grado Cruz Lima José Baca Antón Piura

****

