“El resultado me lo dio Dios”, dice Orfelinda Correa a las cámaras de TV. Probablemente nadie en el mundo del fútbol la reconozca por su nombre, pero sí por lo siguiente: es la esposa del aún presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien fue encarcelado la madrugada del último jueves por presuntamente liderar una organización criminal denominada ‘Los Galácticos’. Y es, también, la presidenta de Juan Pablo II, el club que tiene como dueño al propio Lozano y ascendió hace unos días a la Liga 1 2025, la máxima división del fútbol peruano, tras un triunfo polémico -por decir poco- ante Comerciantes FC en las semifinales de la Liga 2.

Fundada en 2016, en el distrito chiclayano de Chongoyape, al norte del Perú, mientras Agustín Lozano era el alcalde de dicha localidad, la Asociación Club Deportivo Juan Pablo II College logró un verdadero milagro en apenas ocho años. Con un nombre en honor al Papa -incluso su imagen es parte de su escudo-, el elenco norteño dejó la Copa Perú hasta instalarse, a partir de la próxima temporada, en el fútbol profesional.

“Juan Pablo II es una institución educativa que, entiendo, también le pertenece a la señora Orfelinda Correa. Es un equipo que no tiene ningún arraigo en Chiclayo. Sinceramente me sorprende que todas las fechas meta 1800 personas en cada fecha que jugaban de local”, nos cuenta Paul Pérez, periodista de ATV, chiclayano de nacimiento.

Juan Pablo II quedó en el segundo lugar de la Liga 2 2024 y ascendió a la primera división. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec).

La obtención del ascenso ha puesto al club en el ojo del mundo. Por la particularidad de su nombre y por lo que ocurrió justamente para que se dé el ansiado triunfo. En la semifinal de vuelta, Juan Pablo necesitaba remontar el 1-0 que había logrado Comerciantes FC. Y la “épica” empezó con un gol en clara posición adelantada. Luego de conseguir el 2-1 que los llevó a penales, el colombiano Carlos Lugo, de Comerciantes, erró de manera increíble su penal, lo que le dio el boleto a la Liga 1 2025.

Kevin Pacheco, periodista de RPP, informó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que un día antes de aquel partido la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) decidió cambiar a los árbitros Daniel Ureta y Luis Seminario, quienes incluso tenían los pasajes comprados, por Michael Espinoza y Alejandro Villanueva.

“Nosotros llegamos el viernes por la noche a Chiclayo con una programación arbitral confirmada por escrito, pero el sábado nos enteramos que hicieron un cambio medio raro”, contó Juan Carlos Bazalar, técnico de Comerciantes FC. El entrenador también reveló que en el entretiempo, el jefe de su equipo le mostró el video del gol en posición adelantada al juez principal, Edwin Ordóñez, pero que este le dijo que “ya no podemos retroceder”.

Juan Pablo II pudo ser un club modelo, ya que cuenta con una enorme e increíble Villa Deportiva de cinco hectáreas, algo que ni siquiera es común en los clubes de la Liga 1. “¿Cómo se financia? Con mis recursos, nuestros recursos, recursos lícitos y bancarizados” , explicó Lozano, hoy denunciado por corrupción, lavado de activos, entre otros delitos. Sin embargo, la institución ha tomado el papel de villano y eso es básicamente por el camino trazado hasta la máxima división del torneo peruano.

Uno de los goles de Juan Pablo II con el que ascendió a la Liga 1 2025: claro offside

Acaban de convalidar este gol de Juan Pablo II. Juez de línea y Ordóñez en las nubes, como siempre. pic.twitter.com/c8Ap7yPhdF — Walter Rubina (@wrubinaa) October 13, 2024

Un camino con muchas interrogantes

“En las primeras temporadas de la Copa Perú, cuando estaba en la segunda división de la Liga Distrital de Chongoyape, el club pasó desapercibido. Pero en los últimos años empezó a contratar mejor, a convertirse en un equipo que hacía las cosas de manera seria, al menos a nivel departamental”, nos cuenta Junior Villegas, periodista chiclayano.

Sin embargo, todo este camino lleno de polémicas empieza en la Copa Perú 2023. En los dieciseisavos de final del torneo, Juan Pablo II tuvo como rival a Deportivo Huracán de Lima. El partido de ida, jugado en Chongoyape, terminó 1-1, pero la visita perdió el encuentro en mesa por mala alineación de uno de sus jugadores. “Los directivos de Deportivo Huracán alegaron que recibieron los boletines inexactos de los jugadores suspendidos, que ellos habían hecho el conteo de tarjetas amarillas y que su jugador, que además era su goleador, sí estaba habilitado. Pero fue un hecho que nunca se esclareció y le dio la victoria por 3-0 a Juan Pablo”, relata Villegas.

El elenco chiclayano terminó pasando de ronda luego de ganar por 5-4 en el encuentro de vuelta. Pero ahí no terminaron las decisiones sobre la marcha. El 6 de noviembre, dos semanas antes de que inicien los cuartos de final, la Subcomisión de Fútbol Aficionado mediante el Oficio Circular N° 011-SCFA-2023 decidió cambiar el reglamento y determinó que todos los cruces a partir de esa fase se jueguen a partido único en Lima y Callao. El argumento fue salvaguardar a las delegaciones de posibles actos de violencia por los casos de “inconductas por parte de instituciones participantes”.

Estábamos avisados desde febrero. No tienen una gota de VERGÜENZA. pic.twitter.com/hx3XU4QDfB — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) October 13, 2024

“Se da la casualidad que antes de ese cambio Juan Pablo II conoció que su rival era Diablos Rojos de Juliaca. Si todo continuaba como mandaban las bases, el club iba a ser local primero en Chongoyape y luego tenía que definir la serie en Juliaca, a casi 4 mil metros de altura” , añade Pérez.

En el duelo disputado en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, el club de Agustín Lozano derrotó 2-1 a Diablo Rojos y clasificó a las semifinales, donde caerían ante FC San Marcos. Aunque esto último no trajo consecuencias: Juan Pablo II ya había clasificar a la Liga 2 2024 porque el torneo tenía cuatro cupos.

“El equipo en Chiclayo no es muy bien visto, hay un rechazo de toda la afición por todo lo que ha pasado durante su etapa en la Copa Perú”, nos dice Hugo Santillán, también periodista que nació y radica en el norte del país.

De Liga 2 a la máxima categoría… otra vez con polémicas

La Liga 2 de este año arrancó con una novedad: al contar con 18 equipos, la organización decidió crear un nuevo formato con tres fases. La primera constaba con formar dos grupos: zona norte y zona sur. Juan Pablo II, por temas geográficos, se colocó en la zona norte junto a Juan Aurich, Pirata FC y Carlos Stein de Lambayeque, Ada Jaén de Cajamarca, Alianza UDH de Huánuco, Deportivo Llacuabamba de La Libertad, FC San Marcos de Áncash y Unión Huaral de Lima.

Sin embargo, antes de iniciar el certamen se dio la exclusión de Unión Huaral y Juan Aurich tras resoluciones de la Comisión de Licencias de la FPF. “Fue una rigidez que no se había dado en ediciones anteriores de la Liga 2 por parte de la Comisión de Licencias. No digo que esté mal, me parece perfecto, pero sí genera suspicacias que justamente ocurra eso el año en el que participa el club del presidente de la FPF y que terminen sacando a Juan Aurich y Unión Huaral, dos clubes venían arrastrando deudas con la Sunat, pero que habían participado sin restricciones en anteriores ediciones”.

“A estas alturas, el único efecto que le puedo encontrar lógica es que estos dos clubes compiten y forman parte de los nueve clubes de la zona norte en la Liga 2, grupo en el que también está el equipo del señor Agustín Lozano. Él ha dicho que es dueño del Juan Pablo II y, de pronto, se beneficia porque tiene dos rivales menos y el club más tradicional de Lambayeque (Juan Aurich) queda fuera”, señaló Julio García, abogado de Juan Aurich, aquellos días.

Sin Aurich ni Huaral, la zona norte solo contó con siete equipos participantes, de los cuales seis podían clasificar a la siguiente fase. Y Juan Pablo II quedó en el cuarto lugar con 15 puntos en 12 jornadas.

Mientras tanto, en la zona sur, la Comisión de Licencias fue rígida con Deportivo Binacional de Juliaca y Deportivo Municipal. De hecho, ninguno de los equipos pudo disputar las últimas dos fechas, por lo que tampoco pudieron cumplir con los minutos requeridos en la bolsa de minutos. Luego de que se le descontara 12 puntos, Binacional no logró clasificar a la denominada Liga de ascenso que se conformó con los seis mejores equipos de ambas zonas, por lo que tuvo que disputar la Liga de descenso. Mientras que Municipal corre el riesgo de descender a la Liga 3 porque les suspendieron la Licencia A por deudas.

En la fase de grupos de la zona de ascenso, Juan Pablo II se ubicó en el Grupo B con Cantolao del Callao, Comerciantes FC de Iquitos, FC San Marcos de Áncash, Ayacucho FC de Ayacucho y Pirata FC de Lambayeque, terminando en el primer puesto con 19 unidades en diez partidos. Esa posición le dio el acceso a las semifinales de manera directa.

En ‘semis’, el club norteño enfrentó a Comerciantes FC y sucedió lo que todo el mundo vio a través de las redes sociales: clasificación a la final con un gol en offside.