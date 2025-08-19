El reelecto Presidente de la FPF se pronunció, luego de los serios cuestionamientos a los jueces de la CONAR.
En medio de constantes reclamos por polémicos fallos por parte de los jueces que dirigen el Torneo Clausura de la , el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), , se pronunció al respecto.

Lejos de opinar puntualmente sobre alguna jugada o dirigirse a algún dirigente en particular, reconoció que desde la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) se debe mejorar.

“Desde aquí llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos. La independencia la tienen, la autonomía también. A nosotros, como dirigentes, nos corresponde darles confianza”, dijo en declaraciones a Ovación.

“Cada órgano es independiente y autónomo, no podemos ir contra los árbitros. Ellos pueden cometer errores en el campo, en el análisis o en la interpretación del VAR. Todas las semanas hay fallos que a algunos les gustan y a otros no. Yo soy la persona menos indicada para decir si estuvieron bien o mal anulados goles”, añadió Lozano.

Como se recuerda, este fin de semana, en Universitario alzaron su voz de protesta tras su empate de visita ante Sport Huancayo, por un polémico gol anulado.

Por su parte, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, dijo que se trata de “una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros”, en la previa el clásico del fútbol peruano.

