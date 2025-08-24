Agustín Lozano: “No me quiero lavar las manos, pero no hemos trabajado en menores” | ENTREVISTA

—Eliminados del mundial a falta de dos fechas, ¿Cuál es su plan para este nuevo mandato en la FPF?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Nuestro principal proyecto, de la Federación Peruana de Fútbol y de la directiva, es clasificar al próximo Mundial, no solo en nuestra selección mayor, sino también en las juveniles, tanto de hombres como de mujeres. Adicionalmente a ello, también nos traslada darle atención al fútsal y fútbol playa, que son disciplinas que también forman parte del trabajo federativo. Esa es nuestra principal meta, pero sin dejar de lado en seguir avanzado lo que hasta hoy se ha logrado de manera exitosa, que es la infraestructura que se viene logrando con los clubes, con las ligas, en distintas regiones, sobre todo en la Videna de San Luis y en la Videna de Chincha donde se está construyendo la casa de la selección femenina.

—¿Puede asegurar que las obras en Videna se culminarán en los plazos?

Creo que esto hay que remarcarlo porque no es fácil conseguir tanta inversión en infraestructura en todo el país y se va a seguir consolidando a medida que esta gestión siga sumando con la nueva directiva. El fortalecimiento financiero de la institución tiene que ir de la mano por la administración. Y cuando hay un buen ordenamiento financiero, nos permite invertir en infraestructura y esa logística nos ayudará a conseguir resultados deportivos en el mediano plazo.

—Resalta la parte económica de su gestión; sin embargo, en lo futbolístico no hemos ido al Mundial desde que está en el cargo y en menores tampoco. ¿Sigue creyendo que su mandato es aprobatorio?

Para el Mundial de Qatar llegamos al repechaje y lamentablemente las cosas no se dieron a nuestro favor. Son situaciones que pasan en el fútbol, pero no hay que dejar de reconocer el esfuerzo y trabajo de los chicos de nuestra selección. En este proceso eliminatorio… para nosotros como institución, más que verlo como un fracaso o decepción, como lo quieren tomar algunos, lo vemos como una doble responsabilidad.

—¿Eso qué significaría?

Lo que debemos reconocer todos los que estamos inmersos en el sistema del fútbol es que hubo mucho descuido en la formación de menores. No tuvo la atención que se necesitaba, no trabajamos en menores. Y no es que me quiere lavar las manos, pero siempre lo señalé en su momento, y lo digo ahora, si no trabajamos en menores es difícil abrigar la esperanza de que el mediano plazo va a ser halagador.

—¿Cuánta responsabilidad tiene la FPF en esto?

Es muy difícil, y también me pongo dentro de esa responsabilidad, pero no trabajamos en menores y por eso es que hoy no podemos ofrecer nuevas figuras deportivas. Sí tenemos, pero no lo suficiente, no lo necesario.

—Más allá de los lamentos, ¿qué hará la FPF para cambiar eso? ¿O se seguirá repitiendo que no trabajamos en menores?

Puedo asegurar, con mucha firmeza, que en cuatro o cinco años habrá jugadores que nos van a regalar distintas alegrías. Eso porque desde hace dos años y medio, casi tres años, se viene trabajando con chicos. Es muy pronto decir que van a tener resultados, pero sí puedo asegurar que con lo que se viene haciendo y lo que se tiene planificado, sí podemos abrigar esperanzas de esa magnitud. Por eso creo que, más que un fracaso, se debe ver la totalidad de la gestión. Y eso nos dice que hemos logrado cosas muy importantes que son complemento para que los resultados deportivos se logren.

Infografía: DT

—¿Entonces para usted las derrotas a nivel deportivo no son un fracaso?

Ningún resultado deportivo funciona si no tenemos capacidad económica, mejores profesionales, infraestructura. Y nuestra visión a futuro es que todos estos elementos estén totalmente sólidos. Entonces hay que tener una institución sólida económicamente, ordenada administrativamente, con visión de futuro en las capacitaciones y con infraestructura, que es el pilar fundamental para el desarrollo del trabajo de los jugadores. Eso es lo que hemos hecho, así como también las capacitaciones en el tema arbitral. Hoy en día estamos comprometidos en duplicar los esfuerzos para que las competiciones puedan fortalecerse.

—Hace énfasis en la formación de menores; sin embargo, llama la atención, primero, que las ligas departamentales tengan más peso en las votaciones que los clubes de primera división cuando no muestran resultados…

El Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol tiene una conformación por todos los rubros; es decir, fútbol profesional, fútbol aficionado y los grupos de interés. El mayor peso lo tiene el fútbol profesional.

—No le parece, cuando menos criticable, que el presidente de la liga departamental de Áncash, Luis Plata, sea su segundo vicepresidente cuando Áncash no tiene fútbol profesional hace 16 años, mucho menos trabaje en formación de jugadores.

El fútbol aficionado no se dedica a la formación de jugadores. Ellos, como su nombre lo dice, son aficionados. La base formativa de menores la ven los clubes profesionales.

—En ese sentido, ¿no es necesario que la FPF obligue a los clubes a trabajar seriamente en la formación de menores?

Hoy, que la federación se dedicará exclusivamente a su principal objetivo, que son las selecciones, sí tendrá más tiempo de poder fiscalizar, supervisar, apoyar y darle soporte a los clubes. Hoy es cuando nos corresponde dar nuestro mayor tiempo, apoyar a los clubes profesionales, tanto en Liga 1 como Liga 2, a que tengan bases formativas desde los ocho años, tratar de que todos tengan una categoría de menores y buscarle rodaje, actividad. Y para eso es que el proyecto de la federación a futuro también es que exista una liga juvenil. Por eso nuestro trabajo también es acercar a la empresa privada a fin de que puedan ayudarnos en el patrocinio de estas competiciones de menores y hacer que nuestros clubes asuman responsabilidad. Hay que aclarar que el trabajo formativo es de los clubes.

—Perú ganó la sede de la Copa Libertadores 2019 y la de este año; pero también perdió las sedes del Mundial Sub 17 y el Sudamericano Sub 20. ¿Qué se hizo bien en un lado y mal en otro?

Logré traer dos Copas Libertadores en una gestión que muchos países quisieran tener. Y perdimos dos torneos que señalas. El Mundial Sub 17 lo ganamos en una gestión ante la FIFA, pero terminamos perdiendo la sede. ¿Fue por incumplimiento de la federación? No. La FIFA nos da los tiempos para poder tener infraestructura y de eso se encarga el gobierno central. El gobierno aprobó un presupuesto que destinó para los estadios, pero finalmente no se cumplió con la inversión de ese dinero.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, felicitó a Agustín Lozano por su reelección como presidente de la FPF. (Foto: AFP) / MAURO PIMENTEL

-¿Cuál admitiría que fue la responsabilidad de Videna?

Cuando vino FIFA a supervisar, lamentablemente no encontraron los avances de la obra, ni siquiera con los inicios de las obras, y se tuvieron que retirar. Pero no fue por falta de cumplimiento de la federación, son estadios que le pertenecen al gobierno y es el único ente que puede cristalizar una obra y poder garantizarnos infraestructura para desarrollar este tipo de eventos internacionales. Incluso, nosotros como federación, cuánto quisiéramos que el gobierno nos brinde la infraestructura que tiene a nivel nacional. Si el IPD no puede con los estadios, darle mantenimiento y ponerlo al servicio del fútbol profesional, que nos permitan a nosotros hacerlo.

—¿Es cierto que hay posibilidades de que la final de la Copa Sudamericana se juegue en Lima? Una Copa en la que hoy compite Alianza Lima…

Hasta ahora no tengo ninguna comunicación al respecto, pero tenemos estadios que podrían estar aptos para este tipo de finales y si esa posibilidad se diera, que no te quepa duda que vamos a postular. Y ojalá que esté Alianza (Lima) en la final para que todos los peruanos podamos disfrutar. Ojalá sea así.

—¿Por qué cree que Alianza y la U hoy están desde su lado, apoyando la gestión?

Siempre hubo una buena relación con las instituciones a las cuales respeto al máximo. Pero evidentemente algunas personas de estos clubes propiciaron problemas que llegaron al plano personal y legal, generando además en sus hinchas animadversión hacia mi persona. Y me parece que lo hicieron para ocultar desaciertos de su gestión. En consecuencia de ello, yo vengo asumiendo responsabilidades de fallos de órganos independientes y la justicia ordinaria. Pero con las actuales administraciones de ambos clubes hay mucho respeto y eso es bueno porque el fútbol peruano necesita de unidad para salir adelante.

—Con respecto a la selección peruana, ¿Óscar Ibáñez dirigirá los amistosos de noviembre en Rusia?

Óscar tiene contrato con nosotros hasta el final de la fecha FIFA de septiembre y ahora estamos enfocados en que esté al cien por ciento concentrado en los partidos que viene. Yo sigo con la esperanza firme de poder clasificar. Nosotros seguimos firmes, no hemos perdido la fe.

—¿Hay un plan para que continúe al mando o habrá un cambio?

Por eso, hablar del futuro creo que no corresponde ahora. Sin embargo, Jean (Ferrari) lo ha dicho y yo lo sostengo: Óscar tiene todas las condiciones y creo que ha hecho un gran trabajo hasta ahora, por lo que le tengo gratitud y agradecimiento, y esperemos respetuosamente a que pase la fecha FIFA de septiembre para hablar del futuro.

1 ¿Cuándo dará a conocer la lista de convocados Óscar Ibáñez? El técnico de la selección peruana dará a conocer la lista de convocados para las últimas dos fechas de las Eliminatorias 2026 este domingo por la noche, después del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

—¿Qué se ha pensado hacer, desde la federación, con la Comisión Nacional de Árbitros? Cada semana hay quejas de los equipos con respecto al pobre rendimiento de los árbitros

No hay semana que no reciba a los presidentes (de clubes) por alguna decisión arbitral, pero yo no soy árbitro y hay una comisión independiente, autónoma, que es la que designa y evalúa. La CONAR tiene toda la autoridad para decir qué árbitro es el indicado para determinado partido, sea un clásico, una final o uno en el que se dispute el descenso. Yo invoco a que la comisión de árbitros se esmere y esfuerce en poner a los mejores y que no defrauden la confianza que le otorgan sus instructores. El hincha espera un buen trabajo de ellos.

—Hace una semana un exárbitro nacional afirmó que su hermano es el encargado de la academia de árbitros, por ende, decidía el ascenso de jueces a la Liga 1. ¿Es eso cierto?

No tengo a ninguno de mis hermanos en el sistema del fútbol.

—¿Familiares tampoco?

Tampoco. La única de mi familia que está en el sistema deportivo es mi esposa, quien es presidenta del club Juan Pablo II.

—El otro tema preocupante en la Liga 1 es la utilización del VAR, que deja muchas críticas. ¿Para usted el VAR ha traído soluciones o problemas?

Es algo que durante los últimos días he venido analizando y, efectivamente, te doy la razón. Sin embargo, quiero precisar dos puntos importantes. En noviembre estamos haciendo una convocatoria de un gran número de árbitros de la capital y provincias porque realizaremos una segunda capacitación para árbitro de VAR. Y no solo ello, sino que estamos tratando de instalar una central de las cabinas de VAR en nuestra nueva casa de la selección que se viene construyendo.

—En el fútbol peruano, ¿el VAR hoy ayuda?

No olvidemos que el principal rol lo juegan los árbitros de campo. El VAR es una herramienta sí, pero tratemos de usarla menos. No se trata de que vamos a esperanzarnos a que todo lo corrija el VAR, la capacidad de un profesional se tiene que desenvolver dentro de los 90 minutos de juego en cada partido y a eso apuntamos nosotros, a capacitar nuestro árbitros.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.