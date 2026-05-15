La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes sigue generando repercusión en el fútbol peruano. Esta vez, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió al arribo del entrenador argentino y le deseó éxitos en esta nueva etapa.

Durante sus declaraciones, Lozano destacó la importancia de que entrenadores con experiencia internacional lleguen al fútbol peruano para elevar el nivel competitivo de la Liga 1.

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“Desearle lo mejor todo técnico que llegue al Perú, que brinde lo mejor de su experiencia a favor del fútbol peruano y que todos los equipos se refuercen de la mejor forma para hacer más atractiva la Liga 1”, manifestó el titular de la FPF.

Con el Torneo Apertura prácticamente encaminado a favor de Alianza Lima, Universitario se concentra ahora en el Torneo Clausura y Copa Libertadores 2026. Cúper llega a la ‘U’ para aportar su experiencia internacional y así mantener viva la ilusión del tetracampeonato nacional y seguir avanzando en el torneo internacional.

Agustín Lozano: "Desearle lo mejor (a Héctor Cúper) todo técnico que llegue al Perú, que brinde lo mejor de su experiencia a favor del fútbol peruano y que todos los equipos se refuercen de la mejor forma para hacer más atractiva la Liga 1".



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¿Cuándo debutará Héctor Cúper con Universitario?

Aunque ya fue presentado oficialmente, Héctor Cúper no dirigirá este fin de semana ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1.

El debut oficial del técnico argentino será el próximo miércoles 20 de mayo frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en Lima.

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