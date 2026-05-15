Resumen

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“Es la peor noticia posible”: periodistas rechazan la continuidad de Agustín Lozano en la FPF. Foto: AFP
“Es la peor noticia posible”: periodistas rechazan la continuidad de Agustín Lozano en la FPF. Foto: AFP
/ CRIS BOURONCLE
Por Redacción EC

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes sigue generando repercusión en el fútbol peruano. Esta vez, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió al arribo del entrenador argentino y le deseó éxitos en esta nueva etapa.

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