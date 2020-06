Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue sancionado con cinco mil dólares y una campaña para sensibilizar a los hinchas sobre el daño que hace la reventa de entradas en el fútbol. Esa fue la sanción que impuso Conmebol tras investigar la presunta asociación ilícita para revender entradas de cortesía en las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

En el programa Al Ángulo del canal Movistar Deportes, Lozano fue interrogado por el caso de la reventa de entradas, la responsabilidad de César Herrera y el castigo que le aplicó Conmebol.

“No es cierto. Debo precisar que Agustín Lozano no tuvo responsabilidad con ello. Cuando se han tomado decisiones, he sido muy transparente y lo he publicado, incluso alguna de esas publicaciones existen en mis redes sociales privadas. En relación a la reventa de entradas, quiero señalar que Agustín Lozano nunca ha tenido responsabilidades directas y nunca ha estado metido en estos actos”, afirmó.

Luego acotó: “Vuelvo a reiterarlo. Agustín Lozano nunca ha tenido que ver con temas de reventa, jamás. Se lo reitero a la comunidad deportiva. Aquí hubo un organismo que se encargó de investigar y jamás me encontraron una responsabilidad, creo que ahí se hizo justicia”.

Agustín Lozano se mostró dubitativo ante preguntas por reventa de entradas | Video: Al Ángulo

Tras ello, durante el programa, Lozano fue consultado por las charlas que tuvo que dar como parte de una sanción de Conmebol: “Una cosa es haber tenido una diligencia y otra haber encontrado una responsabilidad. Por haber sido parte de la directiva, tenemos que asumir parte de las consecuencias, y lo hacemos de manera responsable. Les pido respeto, porque de alguna manera se manchó mi honor”.

⚽️ #LozanoenAlÁngulo: “Una cosa es haber tenido una diligencia y otra es haber encontrado una responsabilidad”



Los HT ▶ #AlÁnguloEnVivo #LozanoenAlÁngulo



Disfrútalo en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/MZo4wB6m1f — Movistar Deportes (desde 🏠) (@MovistarDeporPe) June 3, 2020

Por último, le preguntaron por la responsabilidad de su pariente César Herrera y las entradas que fueron revendidas con el nombre de Agustín Lozano: “No me corresponde dar respuestas por otras personas. Lo único que te digo es que nunca estuve metido en estos temas. Se cometió una injusticia al tener tantas acusaciones”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER