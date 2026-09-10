Cienciano dio un importante paso en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. Luego del encuentro, Neri Bandiera valoró el resultado y recordó que el objetivo del plantel era conseguir una victoria en casa para afrontar con ventaja el partido de vuelta.

El delantero argentino reconoció que el equipo sabía que tendría un partido complicado pese al antecedente de la goleada sobre Botafogo. “Había que ganar, nos planteamos ganar, obviamente que todo el mundo se acuerda de lo de Botafogo, pero son partidos difíciles, cuarto de final de Copa, un equipo que se planta bien, aguerrido, entonces no era fácil”, manifestó.

Bandiera destacó que la clave estuvo en conseguir una ventaja antes del descanso. “Creo que bueno, sacamos la diferencia en el primer tiempo, en el segundo tuvimos dos o tres para ampliarlo, no pudimos, pero bueno”, explicó el futbolista tras el triunfo del conjunto cusqueño.

Bandiera lamentó la ocasión que falló

El atacante también fue consultado por una clara oportunidad que tuvo para aumentar la ventaja de Cienciano. Bandiera explicó cómo intentó definir la jugada y reconoció que quedó con la sensación de que pudo ser un resultado todavía más favorable.

“Sí, quise poner el segundo palo, picó, se empezó a abrir, pero bueno, son cosas de partidos, una lástima porque hubiese sido un 3 a 0 un poco más tranquilizador”, señaló.

Pese a esa ocasión desperdiciada, Bandiera se mostró conforme con el desempeño de Cienciano y resaltó la fortaleza que el equipo viene mostrando en condición de local. “Pero tranquilo, creo que el equipo hizo un gran papel, otra vez en casa, seguimos invictos acá”, afirmó.

"TODO EL MUNDO SE ACUERDA DE BOTAFOGO, PERO SON PARTIDOS DIFÍCILES"



La palabra de Neri Bandiera, futbolista de Cienciano, tras el triunfo 2-0 de su equipo ante Montevideo City Torque en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticias Nite pic.twitter.com/nho3nMvhxT — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026

Cienciano ahora buscará la clasificación en Uruguay

Con el 2-0 conseguido en Cusco, Cienciano afrontará el encuentro de vuelta con una ventaja importante, aunque Bandiera sabe que la serie todavía no está definida. Por ello, el atacante dejó claro que el objetivo será mantener la concentración para conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Y bueno, ahora tenemos que ir a buscar la clasificación”, concluyó Bandiera, dejando claro que el plantel no se conforma con la ventaja obtenida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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