Neri Bandiera tras el triunfo de Cienciano: elogió al equipo y habló de la ocasión que falló. Foto: @DSports
Neri Bandiera tras el triunfo de Cienciano: elogió al equipo y habló de la ocasión que falló. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cienciano dio un importante paso en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. Luego del encuentro, Neri Bandiera valoró el resultado y recordó que el objetivo del plantel era conseguir una victoria en casa para afrontar con ventaja el partido de vuelta.

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