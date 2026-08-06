La voleibolista Aixa Vigil, reciente incorporación del equipo de vóley de Universitario de Deportes para la temporada 2026-2027, compartió una emotiva reflexión sobre su vínculo con el club crema, institución que este 7 de agosto celebra 102 años de historia.

La atacante nacional, que llegó a “Las Pumas” tras su sorpresivo y comentado traspaso desde la Universidad San Martín, explicó que su sentimiento por Universitario va mucho más allá del fútbol.

Durante una entrevista, la seleccionada peruana reveló que su cariño por la ‘U’ está ligado a uno de los recuerdos más importantes de su vida.

“No solamente es el hinchaje que le tengo al equipo. Me hace recordar mucho a mi familia, a mi abuela cuando estaba viva y ese sentimiento...”, señaló antes de quebrarse.

Sus palabras conmovieron a los hinchas cremas, al relacionar su pasión por el club con los momentos compartidos junto a su abuela y su familia.

Aixa Vigil deja San Martín y se convierte en nuevo refuerzo de Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

El gol de Universitario que más celebró

Aixa Vigil también confesó cuál fue el tanto que más disfrutó como seguidora del conjunto merengue. “¿El gol que más grité de la ‘U’? El de Horacio Calcaterra, el que más disfruté...”

La voleibolista recordó ese momento como uno de los más especiales que ha vivido como hincha de Universitario.

Universitario celebra 102 años de historia

Las declaraciones de Aixa Vigil llegan en una fecha especial para la institución, ya que Universitario de Deportes celebra este 7 de agosto su aniversario número 102. El club, fundado en 1924, conmemora más de un siglo de historia como una de las instituciones deportivas más importantes y populares del Perú, un sentimiento que la voleibolista asegura compartir desde su infancia.

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