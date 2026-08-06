Aixa Vigil emociona con su mensaje por Universitario en la antesala de su aniversario 102. Foto: Instagram
Aixa Vigil emociona con su mensaje por Universitario en la antesala de su aniversario 102. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La voleibolista Aixa Vigil, reciente incorporación del equipo de vóley de Universitario de Deportes para la temporada 2026-2027, compartió una emotiva reflexión sobre su vínculo con el club crema, institución que este 7 de agosto celebra 102 años de historia.

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