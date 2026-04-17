Por Redacción EC

La segunda jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana dejó un balance adverso para los clubes peruanos, en una fecha marcada por derrotas en el máximo torneo continental y solo una alegría en el segundo certamen. Los representantes nacionales enfrentaron rivales de jerarquía, evidenciando la exigencia del plano internacional.

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