La segunda jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana dejó un balance adverso para los clubes peruanos, en una fecha marcada por derrotas en el máximo torneo continental y solo una alegría en el segundo certamen. Los representantes nacionales enfrentaron rivales de jerarquía, evidenciando la exigencia del plano internacional.

En la Copa Libertadores, Universitario de Deportes cayó 0-2 ante Coquimbo Unido de local, mientras que Sporting Cristal no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo 1-2 frente a Palmeiras. Por su parte, Cusco FC también fue superado 1-2 por Estudiantes de La Plata, cerrando una jornada sin puntos para los equipos nacionales en este torneo.

En la Copa Sudamericana, Alianza Atlético cayó 1-2 frente a América de Cali en un duelo ajustado. La única buena noticia llegó con Cienciano, que se impuso con autoridad 2-0 sobre Puerto Cabello, sumando tres puntos valiosos.

Porcentaje de puntos obtenidos por país en fase de grupos tras culminar la fecha 2 de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026.



🥇 ARG 🇦🇷 = 57% (41 de 72)

🥈 ECU 🇪🇨 = 57% (17 de 30)

🥉 BRA 🇧🇷 = 56% (44 de 78)

🔝 VEN 🇻🇪 = 50% (15 de 30)

🔝 CHI 🇨🇱 = 47% (14 de 30)

🔝 URU 🇺🇾 =… pic.twitter.com/66Lf05TQJY — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 17, 2026

Con este panorama, los clubes peruanos están obligados a reaccionar en las próximas fechas si quieren mantener opciones de clasificación. La falta de resultados en la Libertadores preocupa, mientras que en la Sudamericana aún hay margen para recuperar terreno.