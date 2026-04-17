La segunda jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana dejó un balance adverso para los clubes peruanos, en una fecha marcada por derrotas en el máximo torneo continental y solo una alegría en el segundo certamen. Los representantes nacionales enfrentaron rivales de jerarquía, evidenciando la exigencia del plano internacional.
La segunda jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana dejó un balance adverso para los clubes peruanos, en una fecha marcada por derrotas en el máximo torneo continental y solo una alegría en el segundo certamen. Los representantes nacionales enfrentaron rivales de jerarquía, evidenciando la exigencia del plano internacional.
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En la Copa Libertadores, Universitario de Deportes cayó 0-2 ante Coquimbo Unido de local, mientras que Sporting Cristal no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo 1-2 frente a Palmeiras. Por su parte, Cusco FC también fue superado 1-2 por Estudiantes de La Plata, cerrando una jornada sin puntos para los equipos nacionales en este torneo.
En la Copa Sudamericana, Alianza Atlético cayó 1-2 frente a América de Cali en un duelo ajustado. La única buena noticia llegó con Cienciano, que se impuso con autoridad 2-0 sobre Puerto Cabello, sumando tres puntos valiosos.
Con este panorama, los clubes peruanos están obligados a reaccionar en las próximas fechas si quieren mantener opciones de clasificación. La falta de resultados en la Libertadores preocupa, mientras que en la Sudamericana aún hay margen para recuperar terreno.