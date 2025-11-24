Acabó el año para Universitario de Deportes. El conjunto ‘crema’ logró el objetivo de conseguir el tricampeonato de la Liga 1 y el plantel no dudó en celebrar por todo lo grande.
MIRAR | “Le dije a Valera que si no hubiese madurado, lo expulsaban 10 veces”: Jorge Fossati y un preciado secreto del tricampeón | ENTREVISTA
En las redes sociales se viralizó el preciso momento en el, en el local del festejo, que colocan la canción ‘Nazario Valera’, y enfocan al delantero ‘crema’.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Álex Valera no dudó en saltar de alegría ante el cántico de todo el recinto.
Contenido sugerido
Contenido GEC