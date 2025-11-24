Alex Valera fue fundamental, sobre todo en el segundo semestre, para el tricampeonato de la ‘U’. (Foto: Universitario)
Redacción EC
Redacción EC

Acabó el año para Universitario de Deportes. El conjunto ‘crema’ logró el objetivo de conseguir el tricampeonato de la Liga 1 y el plantel no dudó en celebrar por todo lo grande.

En las redes sociales se viralizó el preciso momento en el, en el local del festejo, que colocan la canción ‘Nazario Valera’, y enfocan al delantero ‘crema’.

Álex Valera no dudó en saltar de alegría ante el cántico de todo el recinto.

