Por Redacción EC

Alianza Lima recibe a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Pablo Guede salió a buscar el primer gol desde el arranque del partido y tuvo una clara ocasión de gol con Alan Cantero a los 8 minutos de juego. El delantero se iba mano a mano con el arquero cusqueño, Gonzalo Falcón, y cuando remató al arco, Maximiliano Almodaraín interceptó el balón y mandó el balón al tiro de esquina. Mira la jugada aquí.

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