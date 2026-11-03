Alianza Lima recibe a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Pablo Guede salió a buscar el primer gol desde el arranque del partido y tuvo una clara ocasión de gol con Alan Cantero a los 8 minutos de juego. El delantero se iba mano a mano con el arquero cusqueño, Gonzalo Falcón, y cuando remató al arco, Maximiliano Almodaraín interceptó el balón y mandó el balón al tiro de esquina. Mira la jugada aquí.

Alianza Lima recibe a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Pablo Guede salió a buscar el primer gol desde el arranque del partido y tuvo una clara ocasión de gol con Alan Cantero a los 8 minutos de juego. El delantero se iba mano a mano con el arquero cusqueño, Gonzalo Falcón, y cuando remató al arco, Maximiliano Almodaraín interceptó el balón y mandó el balón al tiro de esquina. Mira la jugada aquí. CANTERO NO PUDO DEFINIR DE LA MEJOR MANERA Y SE PIERDE EL PRIMERO 😱 #AlianzaLima 0-0 #Cienciano 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/IQWSkLh59m — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.