Alianza Lima peleará en los playoffs de la Liga 1 Te Apuesto por el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores y ya prepara a su plantel de cara al 2026.

Uno de los nombres que aún no aseguran su permanencia en La Victoria es el atacante argentino Alan Cantero, quien expresó su deseo que quedarse en el equipo.

“No sé qué pasará, tengo ganas de quedarme y pelear cosas importantes, mi prioridad es Alianza Lima. Queremos ir a Libertadores directo”, dijo a la prensa.

“Veremos qué pasa más adelante. Yo quiero quedarme, pero si no se da, debo ir buscando otras opciones”, añadió el futbolista de 27 años.

Cabe precisar que, pese a no ser titular indiscutible, Cantero cumplió un rol clave en la importante campaña internacional de Alianza Lima.

Esto podría pesar para la decisión del entrenador Néstor Gorosito, quien ya renovó con el club.

