Alan Cantero se convirtió en el protagonista del partido de Alianza - Sport Huancayo al anotar un golazo al minuto 90, tanto que le dio el triunfo 2-1 sobre el equipo local, en un partido intenso y disputado hasta el final.

Tras el encuentro, el atacante resaltó la importancia de comenzar el campeonato con una victoria y el desgaste que implicó jugar en condición de visitante ante un rival fuerte en su casa. “Gracias a Dios se dio. Muy positivo porque el equipo hizo un esfuerzo acá en una cancha muy difícil, arrancamos con el pie derecho que es lo que todos queríamos”, señaló.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Cantero también subrayó la fortaleza del grupo y el compromiso del plantel para lo que viene en la temporada. “Somos un grupo, estamos todos por el mismo objetivo, así que vamos a pelear”, afirmó el delantero.

Con este resultado, Alianza suma tres puntos clave de visitante, mientras que el tanto agónico de Cantero ya se perfila como uno de los momentos destacados de la primera fecha del Apertura.