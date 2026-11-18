La concentración de FBC Melgar en Piura sufrió un imprevisto a pocas horas de su compromiso frente a Alianza Atlético, por la última fecha del Torneo Clausura. Según informó el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, un grupo de 12 integrantes de la delegación arequipeña presentó problemas de salud, lo que obligó a modificar la planificación del equipo.

Entre los afectados se encuentran ocho futbolistas y cuatro miembros del personal que acompaña al plantel. De acuerdo con el reporte, cinco jugadores y un integrante del cuerpo técnico fueron trasladados a un hospital de Piura para recibir atención médica ante una posible intoxicación.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los futbolistas que presentaron complicaciones. Su participación en el encuentro dependerá de cómo evolucionen en las próximas horas, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar las opciones disponibles para afrontar el compromiso.

🚨 8 futbolistas y 4 miembros de la delegación de Melgar presentaron una fuerte infección estomacal 🔴⚫️ ▶️De los afectados, 5 jugadores y 1 miembro del staff han tenido que ser trasladados al hospital en Piura para ser atendidos por una posible intoxicación con los alimentos consumidos. ▶️ Aún no se ha revelado el detalle de los futbolistas afectados, pues la información está en desarrollo. 🔸No está descartada la presencia de los 8 futbolistas en el encuentro ante Alianza Atlético, dependerá de la evolución de cada uno. #Melgar #Liga1 — Daniel Rodríguez Hinojosa (@danielfrh11) November 18, 2026

Por otro lado, en el programa Fútbol Satélite, Kevin Pacheco y Diego Rebagliati señalaron que los afectados serían jugadores juveniles y que algunos ya se habrían recuperado. También indicaron que Melgar jugaría con un equipo alterno para disputar su último encuentro de la temporada.

El cuadro rojinegro tiene programado visitar a Alianza Atlético este miércoles 18 de noviembre, desde las 3:00 p.m., en el estadio Campeones del 36 de Sullana. El partido corresponde a la jornada 17 del Torneo Clausura.

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