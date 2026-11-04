Universitario de Deportes sufrió un momento de preocupación durante el partido frente a Sport Boys. Lisandro Alzugaray, quien había ingresado en el segundo tiempo y llevaba pocos minutos en el campo, tuvo que abandonar el encuentro a los 63 minutos por una lesión. El atacante argentino se retiró entre lágrimas del Estadio Monumental, generando inquietud entre sus compañeros y el comando técnico crema.

La situación se produjo poco después de su ingreso, cuando el futbolista sintió molestias físicas que le impidieron continuar. Alzugaray pidió atención y finalmente fue sustituido. Su salida estuvo marcada por la frustración y la emoción, pues no pudo permanecer en el terreno de juego para ayudar a su equipo.

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El encuentro ante Sport Boys corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y se disputa este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto dirigido por Fabián Bustos buscaba sumar tres puntos en casa para mantenerse en la pelea por el campeonato.

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