Universitario de Deportes sufrió un momento de preocupación durante el partido frente a Sport Boys. Lisandro Alzugaray, quien había ingresado en el segundo tiempo y llevaba pocos minutos en el campo, tuvo que abandonar el encuentro a los 63 minutos por una lesión. El atacante argentino se retiró entre lágrimas del Estadio Monumental, generando inquietud entre sus compañeros y el comando técnico crema.
La situación se produjo poco después de su ingreso, cuando el futbolista sintió molestias físicas que le impidieron continuar. Alzugaray pidió atención y finalmente fue sustituido. Su salida estuvo marcada por la frustración y la emoción, pues no pudo permanecer en el terreno de juego para ayudar a su equipo.
El encuentro ante Sport Boys corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y se disputa este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto dirigido por Fabián Bustos buscaba sumar tres puntos en casa para mantenerse en la pelea por el campeonato.
Se confirma la salida de Ektor Cooper y el regreso de Fabián Bustos como nuevo técnico de Universitario. El video destaca su vuelta al club, donde se reencontrará con jugadores con los que fue campeón, tras un paso sin buenos resultados por otro equipo.