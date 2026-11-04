Alzugaray se lesionó a los 63 minutos y dejó el campo entre lágrimas. Foto: Liga 1
Alzugaray se lesionó a los 63 minutos y dejó el campo entre lágrimas. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sufrió un momento de preocupación durante el partido frente a Sport Boys. Lisandro Alzugaray, quien había ingresado en el segundo tiempo y llevaba pocos minutos en el campo, tuvo que abandonar el encuentro a los 63 minutos por una lesión. El atacante argentino se retiró entre lágrimas del Estadio Monumental, generando inquietud entre sus compañeros y el comando técnico crema.

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