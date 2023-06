-¿Cómo interpreta la resolución judicial que anula la medida cautelar que estaba a favor de la FPF?

Con la resolución, el Poder Judicial le ha devuelto al Consorcio plena vigencia a todos los contratos que teníamos firmados, incluyendo las primeras cláusulas de los contratos de los otros equipos. Es decir, hoy el Consorcio, además de los contratos con Universitario, Sport Boys, Municipal y Mannucci, tiene contrato vigente con Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC. Y además de eso tiene una cláusula de primera opción vigente con varios otros clubes del fútbol peruano, entre ellos Sporting Cristal.

-¿Entonces por qué la FPF niega eso?

Esta resolución ha tenido, además, el mérito de dejar al descubierto el modo de actuar de la FPF, el mismo que yo lamento. Desde un inicio señalamos que la medida cautelar era, cuando menos, sospechosa, y eso quedó en evidencia. Y en este modo de actuar, contrario a las leyes, la posición que ellos tienen constituye una coacción permanente sobre los clubes de fútbol.

-¿El contrato Consorcio-clubes tiene más peso que el reglamento de la FPF?

Aquí hay dos puntos. El primero es que en el Perú, los contratos tienen protección constitucional. Es decir, la Constitución dice que lo que acuerdan las partes de un contrato no lo pueden cambiar, ni siquiera una ley. Si una ley no puede cambiar las obligaciones de un contrato, mucho menos lo hará el reglamento de una asociación civil como es la FPF. En ese sentido, ese reglamento, en lo que respecta a los contratos vigentes que tenemos con los clubes, es inaplicable.

-¿Y cuál es el otro punto?

Que el reglamento fue modificando, no solamente durante el campeonato, que ya está mal, sino que se produjo después de que todos los clubes ya habían firmado sus contratos.

-¿El Consorcio/Gol Perú va a transmitir los partidos a partir de ahora?

Prefiero ir paso a paso, si me permites. Este fin de semana, con gran alegría, vamos a transmitir el partido de Alianza Lima contra Municipal, el de Universitario vs. Sullana y el de Sport Boys frente a Cantolao. Todo el equipo de producción está trabajando en eso.

-Pero los locales (Municipal, U y Boys) son los clubes con contrato reconocido por la FPF. No es que el panorama haya cambiado…

Estamos yendo paso a paso. Este es el paso que nos toca esta semana.

-¿Y la próxima?

Yo te hablo de esta semana.

- El abogado Carlos Caro dice que ahora los clubes deben presentar sus contratos. ¿Qué se busca con eso?

Los contratos se conocen desde siempre, si no cómo creen que la Federación ha cobrado el 10% todos estos años. Han cobrado el 10% todos los años y vienen a decir que no conocen los contratos. Además, esto es un refrito, es una resolución de marzo que recién baja a la sala para su ejecución. Está tirando una cortina de humo con respecto al problema real.

-¿Se van a presentar los contratos?

Nosotros somos cumplidores de la ley. Nosotros y los clubes hemos entregado todo lo que el Poder Judicial nos pide. Más bien los que no han entregado documentos son los de la Federación, o por qué creen que se produjeron los allanamientos. Dos veces los allanaron. Los que no cumplen son ellos.

-¿Qué podría pasar tras ello?

Ojalá se hagan públicos los contratos. Nosotros no podemos hacerlo por una cláusula de confidencialidad por eso no podemos hacerlo. Pero cuando se exiban la gente va a sacar sus propias conclusiones y van a ver la magnitud del daño económico que está haciendo la Federación a los clubes.





-En ese caso, el hincha seguirá con la incertidumbre de no saber por qué canal verá a su equipo. Al final, es el más perjudicado…

Te lo repito: nuestros contratos están plenamente vigentes y el reglamento de un campeonato de una asociación civil, que encima ni siquiera tiene bien inscritos sus estatutos en Registros Públicos, no puede vulnerar dicho vínculo entre dos partes hecho con anterioridad y que tiene defensa constitucional. Es ninguna cabeza cabe. El derecho está de nuestro lado.

-¿Qué debería pasar para que el Consorcio vuelva a transmitir los partidos de los otros equipos?

Que se cumpla la ley. Nosotros somos respetuosos de la ley, lo hemos demostrado. Inclusive cuando salió la cautelar, la criticamos, dijimos que era contraria a las normas y lo más rara posible, pero igual era un mandato judicial y lo respetamos. Ahora tenemos la serenidad que el derecho está de nuestro lado.

-La FPF señaló que los clubes no debieron firmar la renovación con el Consorcio porque los derechos televisivos les pertenecen. ¿Es eso cierto?

Totalmente falso. Los clubes han tenido esos derechos toda la vida. Hasta 2018, las bases del torneo decían con toda claridad que los derechos televisivos eran de los clubes locales. Recién en el año 2019, en unos estatutos no inscritos, se comenzó a hablar de unos derechos de TV para la federación. Luego fue modificado en algo que tampoco está inscrito. De manera que no hay ninguna cuestión que ampare realmente el derecho que alega la FPF. En todo caso, los clubes con anterioridad y al amparo de la normativa de aquella época, firmaron sus contratos de TV. Esos vínculos los firmaron con una cláusula de primera opción. Por lo tanto, los contratos son legítimos con derechos que le correspondían a los clubes y una cláusula absolutamente legítima, válida y hoy, gracias al Poder Judicial, vigente.

-¿Qué planea hacer el Consorcio en caso la FPF continúe sin reconocer la renovación de contrato ni la cláusula de primera opción?

Paso a paso. Hay un montón de procesos pendientes que están abiertos en diferentes instancias y que irán dando sus frutos. Por lo pronto ya cayó uno: se anularon las cautelares. Todo sigue su curso. Nosotros tenemos calma, paz y tranquilidad. Esto irá cayendo por su propio peso.

-¿El Consorcio ha conversado con los clubes opositores luego de la anulación de la medida cautelar?

El Consorcio conversa constantemente con todos los actores de buena voluntad del fútbol peruano.

Clubes con contrato con Consorcio Universitario de Deportes (2025) Carlos A. Mannucci (2023) Sport Boys (2025) Deportivo Municipal (2025)

-¿Qué va a pasar con los clubes que no respetaron la cláusula de preferencia y recibieron dinero de la FPF?

Esos clubes tienen una cláusula de primera opción que está vigente. Esa cláusula los obliga. Si deciden no cumplirla, ese mismo contrato contempla unas penalidades.

-En teoría, estos clubes ya recibieron dinero por parte de la FPF por concepto de derechos de TV…

Eso no lo sé. Es un tema que tendrán que ver ellos. Lo único que sé es que la federación entregó un dinero sin factura, sin recibo, lo que tendrán que dar cuenta. Eso es bien extraño.

-¿A qué se refiere?

En su momento lo señalé: esa distribución de dinero se parece mucho a un reparto de utilidades y eso está prohibido por la ley. Si una asociación civil sin fines de lucro, como es la FPF, reparte utilidades a sus asociados, pierde el beneficio del IGV. Estamos hablando del 18%. La Sunat debe estar mirando el tema. Ahí hay un problema serio en el que la FPF se ha metido.

-¿Qué va a pasar con los clubes que aún tienen contrato y que cuando terminen tampoco podrán hacer valer la cláusula de preferencia?

Esos contratos tienen cláusulas de primera opción que los obliga. En el caso de Universitario hay un contrato suspendido que lo vincula hasta 2040. Nosotros estamos con total tranquilidad por la solidez de nuestros contratos. La Federación ha pretendido violentar estos contratos, pero eso no va a pasar. Tendremos que sufrir ciertamente un daño durísimo causado por la FPF, pero las aguas van a volver a su nivel pronto.

-¿El Consorcio ya denunció o denunciará a la FPF por los daños?

Prefiero dejarlo ahí por ahora.

-¿Le es rentable al Consorcio en estos momentos continuar transmitiendo cuatro equipos?

El Consorcio llegó hace muchos años para ayudar al fútbol peruano. La inversión que se hizo aquí es largamente más lejana que lo que cualquier otra empresa haya invertido. Y la proyección de inversión a futuro es todavía más grande. De manera tal que nuestra operación no está vista a seis meses o un año, es una operación larga. Hoy tenemos a Universitario, Municipal, Boys y Mannucci, y es una felicidad tremenda. Estamos satisfechos de que, a pesar de este tropezón, la situación en la que nos encontramos es buena. Incluso las medidas de audiencia reflejan que estamos bien. No sé si otro pueda decir lo mismo.

-Liga 1 max dijo públicamente que si Gol Perú quiere transmitir, se sienten a negociar, ¿es una posibilidad para consorcio?

No tengo nada que decir.

-¿Nunca hubo intención de parte del Consorcio conversar con la FPF?

Nosotros tenemos la ley de nuestro lado y eso nos da tranquilidad. Desde el primer momento hemos estado conversando siempre con la federación, tenemos años de relación con ellos, no solo con una persona. Pero lamentablemente esta gestión decidió patear el tablero como lo ha hecho, rompiendo leyes y normas, pero además vulnerando una buena operación económica para los clubes a cambio de lo que tienen ahora.

-¿Qué tienen ahora?

Le han transmitido a los clubes todo el torneo sin pagarle un sol. Más atropello que ese no se puede hacer. No les han pagado un sol hasta ahora. ¿Eso te parece que está bien? No. No están bien. Y yo lo lamento profundamente.