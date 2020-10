Conforme a los criterios de Saber más

No es fácil crecer en El Chorrillo, un corregimiento ubicado en el centro de Panamá y que suele ser golpeado por la violencia. En su corazón, exactamente en el sector Hortensia 11, el dibujo de Alberto Quintero, corriendo con la camiseta de su selección, es un recordatorio de que hay otras formas para sobrevivir. Previo al Mundial de Rusia 2018 -donde ‘Chiquitín’ no estuvo por una fractura en el pie derecho-, Pasión Mundialista realizó un reportaje del extremo para conocer su historia: apareció Jair Medina, su primer técnico en Chorrillo FC, quien destacaba la admiración que despertaba por los más chicos del barrio. Y Mahatma Azan, el amigo que aparecía frente a cámaras con la piel de Universitario de Deportes: “Le gusta apoyar a la que gente que necesita. Cada vez que llega a un club me regala la camiseta”.

El cariño por el atacante se sostiene: a inicios de julio una foto se viralizó. Alberto Quintero no solo estaba presente en una pared del lugar donde aprendió a pisar una pelota, en la memoria de su primer ‘profe’ o por una indumentaria que un amigo lucía con orgullo, sino también en una barbería: la nuca de un joven fue decorada con su rostro, el número 18 que siempre carga en la espalda y su nombre. La cantidad de RT y FAV, pese a que ya pasaron tres meses, aún no es exacta y la mayoría son desde Perú. En Ate la ’12′ también lo quiere y bastante, sobre todo después de llevarse la Fase 1 y cumplir más de 100 partidos con la ‘U’.

‘Negrito’, el hombre que hoy prioriza el grito de gol colectivo (registra 22 tantos desde el 2017) y que ya tiene tres asistencias, así explicaba el por qué del presente de los dirigidos por Ángel David Comizzo (en ESPN FC): “Tengo para rematar pero busco al mejor ubicado. Somos solidarios y lo fundamental en el grupo es la unión y remar al mismo lado”. Y las cifras de sus socios en ataque lo demuestran: Jonathan Dos Santos ya marcó 11 veces, mientras que Alejandro Hohberg lo hizo en nueve oportunidades.

Universitario logró ser el ganador de la primera etapa de la Liga 1





En medio de su cuarta temporada -según el periodista Luis Cruz desde la ‘era Carlos Galván’ (alcanzó cinco), ningún otro extranjero sumó tanta permanencia en tienda estudiantil-, Quintero ha dejado en claro que la ‘U’ es su segundo hogar, más allá de lo que pase a fin de año: “Termino contrato en diciembre y me hace mucha ilusión quedarme. Ojalá se pueda dar la renovación”. Aquí detalles de la postura de Universitario y su entorno sobre un vínculo que también creció en medio de la adversidad.

El cariño por la ‘U’ y la semana más clave

El 15 de noviembre del año pasado, Alberto Quintero defendió la camiseta de Panamá ante México: jugó 68 minutos. Fue la última vez que se le vio, aquel fin de semana, con los pies en la tierra. Ni bien terminó el cotejo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, tomó un vuelo con escala en Lima y que tenía como destino final Cajamarca. ¿El motivo? Dos días después se jugaba el primer lugar del Clausura a 2,750 metros de altura y en el césped sintético del Héroes de San Ramón (Alianza ya tenía 32 puntos y los cremas 29). La ‘U’ solo logró un empate contra UTC, pero como para que no queden dudas del desgaste, ‘Chiquitín’ aquella tarde anotó.

En cada temporada que estuvo lo hizo. Por ejemplo, en el 2017 -tomó un nuevo aire con Pedro Troglio desde el clásico que ganaron el 15 de abril (3-0), en el Monumental- fue el segundo goleador de los cremas con 13 tantos (Luis Tejada, su compatriota, anotó 18). Al año siguiente, pese a la lesión que lo alejó de Rusia 2018, se recuperó para luchar con Nicolás Córdova y sacar al equipo de zona de descenso. Esta temporada no ha sido la excepción: desde el cotejo con Cienciano sumó minutos, pese a que tenía un ligamento inflamado (la rodilla se le movía).

¿Qué dicen desde la institución merengue sobre la posibilidad de que el vínculo se extienda? Francisco Gonzales, gerente deportivo del club, le señaló a El Comercio: “Indudablemente el comando técnico como la administración se encuentran muy conformes con el momento actual (de Alberto Quintero). Ojalá se prolongue, lo cual sería beneficioso para todos en general”. O sea, todo okey en la ‘U’.

Por supuesto, desde la vereda de Alberto también hay predisposición. Este diario conversó con su agente, Edgardo Carles, quien nos confesó: “Estuvimos en comunicación con la ‘U’. Todos entendíamos que se estaba jugando el campeonato y que estaríamos tomando base después de ese logro. Sobre todo para saber qué quiere el club con Alberto”. Entonces, ¿desde cuándo se retomará el diálogo? Esto añadió Carles: “Esta semana que viene vamos a ir conversando. Él (Alberto Quintero) tiene el deseo de seguir en el club y si bien siempre se puede abrir otras puertas, ojalá que solo sea la de la ‘U’”.

Sea cual sea, ‘Chiquitín’ ya dejó en manual de cómo ganarse la vida con garra. El cuadro crema juega este jueves ante Sporting Cristal, pero en las oficinas también ya están moviendo sus fichas para no perder a sus figuras de cara a las siguientes temporadas.

