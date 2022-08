Alberto Quintero es uno de los actuales jugadores de Universitario que más tiempo lleva en el equipo. Pasaron muchos técnicos y administraciones, pero el panameño, debido a su rendimiento, se mantuvo como titular en el equipo a la par defendiendo a su selección.

Al finalizar el 2022 serán 5 temporadas ininterrumpidas de Alberto Quintero en Universitario y su renovación es una incógnita. En entrevista para el canal Nex de Panamá, el futbolista habló sobre su futuro.

“Soy feliz en Lima, 6 años que llevo representado a Universitario, el equipo más grande. Me gustaría seguir, pero si se me llegan a comunicar que no desean contar conmigo para el 2023, no hay problema porque soy una persona agradecida, tengo mucho que agradecer al club”.

“En los últimos partidos estábamos jugando bien, pese a los resultados pero pudimos ganar en la fecha reciente. No es fácil mantenerse en Universitario, un equipo grande. Uno no sabe lo que vendrá en el futuro, lo importante es terminar bien”.

Sobre la selección de Panamá, Alberto Quintero manifestó: “Los futbolistas estábamos conformes con la renovación del técnico Thomas Christiansen. Siempre voy a dar pelea y si el técnico cuenta conmigo, estaré a disposición”.