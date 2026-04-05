Por Redacción EC

En un nuevo episodio de Hazme el Aguante, Alberto Rodríguez abre su corazón junto a su esposa para repasar los momentos más importantes de su vida dentro y fuera del fútbol. El exdefensor de la selección peruana recuerda las lesiones que marcaron su carrera, su resiliencia para volver a las canchas y su experiencia defendiendo la camiseta nacional en el Mundial, dejando reflexiones sobre esfuerzo, disciplina y aprendizaje.

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