Alberto Rodríguez no renovó con Universitario y tendría todo listo para firmar por Alianza Lima

Alberto Rodríguez no continuará en Universitario de Deportes y tendría todo listo para firmar por Alianza Lima. El defensa central no llegó a un acuerdo con el cuadro crema y decidió no renovar el vínculo que finaliza el 31 de diciembre del presente año.

El ex central de la selección peruana asistió a entrenar con Universitario en el segundo día bajo la dirección técnica de Gregorio Pérez; no obstante, aun no renovaba contrato.

Tras la reunión con la directivo, no se llegó a ningún acuerdo y el defensa abandonará la institución crema a fin de año.

Gregorio Pérez, nuevo entrenador de Universitario, intentó convencer a Rodríguez de quedarse en la U pero no tuvo éxito. (Foto: GEC)

Ante dicha eventualidad, Alianza Lima hará todos los esfuerzos por contratarlo. Se sabe que Pablo Bengoechea, entrenador del cuadro blanquiazul, lo ha pedido para la temporada 2020 y desde el Fondo Blanquiazul no lo ven con malos ojos.

Contacto ya hubo entre ambas partes y la oferta de los íntimos le agrada al jugador. Están a la espera de la llegada de Víctor Marulanda, director deportivo, para que toda la gestión pueda iniciarse y el contrato esté listo para el 1 de enero.