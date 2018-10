Alberto Rodríguez: “A Ruidíaz le está pasando lo mismo que sucedió con Pizarro”

Por: Kenyi Peña Andrade



A Alberto Rodríguez le dicen ‘Mudo’. Sin embargo, en esta delicada situación que atraviesa Universitario sabe que, como referente de su equipo, debe alzar la voz. Primero, en la cancha, jugando la mayor cantidad de partidos posibles y dejando en el pasado las lesiones. Y, luego, en el vestuario hablando con los más jóvenes que sienten la presión de tener que salvar la categoría. Al central mundialista con la selección peruana experiencia le sobra para ayudar a evitar que este barco crema se hunda.

—¿Qué factores propiciaron que la ‘U’ esté peleando los últimos lugares?



No voy a hablar de lo dirigencial porque no me compete, pero sí de lo deportivo. Influyó el hecho de que la ‘U’ no se pudo reforzar al inicio de año. Jugar con jóvenes está muy bien, pero llega el punto en que necesitas experiencia. A los más chicos no les puedes dar toda la carga porque estar en Universitario es mucha presión.

—¿Qué es lo más difícil de convivir con el tema del descenso?



En lo personal es complicado, porque cuando se gana es todo bonito, pero cuando se pierde uno lo siente más y pasan por la mente muchos sentimientos. Pero esto también es motivante, y lo miro como un desafío, jugar todos los partidos que vienen como una final.

—¿Cuál es plan para salvar al equipo del descenso?



Sería lamentable que un equipo grande como la ‘U’ no se salve. Somos conscientes de que estamos en una situación todavía difícil, pero creo que depende de nosotros salir de esto y eso es lo más importante. Es un reto y, más allá de todo, lo importante es que tenemos con qué afrontarlo.

—¿Les molesta que se diga que los árbitros favorecen a la ‘U’?



Soy de los jugadores que no lee la prensa. Yo no noto eso que se dice, pero nosotros somos los responsables de sacar la institución adelante y no debemos estar pendientes de ese tipo de comentarios.

—¿Cómo se encuentra el grupo en lo emocional?



Obviamente que son estos momentos difíciles cuando debe salir el verdadero carácter del equipo y la personalidad de cada uno. No solamente hablan los de más experiencia, sino también los jóvenes, y eso es lo importante. Acá no importa quién eres ni la edad que tienes: todos aportamos y hablamos.

—Ante Unión Comercio noté al equipo muy nervioso. ¿Lo sientes así?



Sí, claro, es algo normal porque en esto también juega la ansiedad y la presión de querer fallar lo menos posible. Yo creo que siempre hay nerviosismo porque estamos obligados a ganar.

—¿Qué opinas del crecimiento de Brayan Velarde?



Hablamos mucho y me ha tocado estar últimamente con él. Creo que va por buen camino y sabe que hay que tener mucha perseverancia porque siempre debemos aprender. Y no solamente Brayan, hay otros chicos como Jesús Barco que también lo están haciendo bien.

—¿Se le puede garantizar al hincha que estás físicamente apto para jugar todos los partidos que restan?



Siempre trabajo para estar. Es verdad que en momentos de mi carrera he pasado por diferentes dificultades, pero es parte de este oficio. Deseo estar en todos los partidos que restan. Estoy muy bien físicamente.

—¿Cuál es tu análisis de la recta final en la que enfrentarán a Alianza, Boys, Cristal y Garcilaso en Cusco?



Va a ser difícil, como en todos los partidos. No estamos para desmerecer a ningún rival. Nosotros no vemos camisetas o si los rivales son grandes o chicos.

—¿Por qué crees que no fuiste llamado a la selección?



Uno siempre quiere estar porque le gusta representar a su país. Sin embargo, se entiende que no haya estado por el tema de la lesión. Luego me tocó estar en Universitario y no he jugado seguido.

—¿Qué te pareció el desempeño en los amistosos?



Creo que los muchachos que están han hecho muy bien las cosas. Ante Estados Unidos no fue lo que la gente esperaba pero es así, no siempre se puede ganar. Estamos por muy bien camino.

—¿Conversaste con Ricardo Gareca después del Mundial?



Sí, hubo comunicación, pero es entendible que no esté por los motivos que te dije.

—¿Fueron muy duras las críticas hacia Raúl Ruidíaz?



Creo que le está pasando lo mismo que sucedió con Claudio Pizarro. Claudio hizo una gran cantidad de goles en Alemania y Raúl en donde ha estado siempre ha sido goleador. Cuando él empiece a meter todas nos alegraremos, porque nos va a dar los triunfos. No deberían presionarlo.

—¿Qué opinas de la actuación de Alexander Callens?



Si Callens está en la selección es por mérito propio. Volvió después de mucho tiempo y eso significa que está haciendo bien las cosas. Lo hizo muy bien ante Estados Unidos.

—¿Piensas en regresar a la selección?



Mientras yo pueda y siga jugando, siempre voy a querer estar. Uno está para aportar, pero ya le tocará al entrenador decidir.

—¿Qué harás después del retiro?

Todavía no pienso en eso, pero me gustaría ser técnico, si Dios quiere