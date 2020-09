Aldair Rodríguez, principal amenaza de ataque de Binacional, fue reservado por el vigente campeón peruano para enfrentar a LDU por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2020. Según se pudo conocer en la antesala del encuentro, a través de la transmisión de ESPN, el delantero nacional tiene todo cerrado para seguir su carrera en Colombia y ser nuevo jugador de América de Cali.

Javier Arce, técnico del ‘Poderoso del Sur’, reconoció este martes que fue alertado sobre el interés del cuadro ‘cafetero’ en el atacante nacional. “Anoche los directivos de Binacional me hicieron conocer de que América de Cali quiere tener a Aldair Rodríguez. Ya he hablado con el jugador sobre ello. Vamos a ver que pasa”, señaló horas antes del partido en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

#ZonaLibreDeHUmo al aire "Anoche los directivos me hicieron conocer el tema de que @AmericadeCali quiere tener al jugador Aldair Rodríguez y también ya había hablado con el jugador, vamos a ver que pasa" Javier Arce, DT @BinacionalFC — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) September 15, 2020

“Rodríguez es un jugador bastante fuerte y muy hábil, medianamente rápido, es bastante eficiente en la posición del balón. Se ha acomodado muy bien jugando de punta. Se puede mover por el frente de ataque”, comentó el estratega, mostrándose a favor de la salida de su artillero.

Arce manifestó que contaba con Rodríguez de cara al encuentro con LDU en el Estadio Nacional. “Aldair está en lista y concentrado con el plantel para esta noche, aún no me puedo adelantar a los hechos”, precisó en la entrevista con el medio colombiano. Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima finalmente fue reservado y no fue considerado en la convocatoria del ‘Poderoso’ para el cotejo copero.