Luego de gritar campeón en diciembre pasado, ahora el plantel de Binacional levanta la voz para reclamar lo que consideran injusto. Deportivo Binacional anunció la aplicación de la suspensión perfecta de labores, a lo que su delantero Aldair Rodríguez reclama.

Llegar al ‘Poderoso del Sur’ significó un gran impulso para la carrera como profesional de Aldair Rodríguez. Sin embargo, estos problemas influyen en el momento de pensar a futuro.

Aldair Rodríguez fue una de las figura del título del año pasado y este año se destacó ante Sao Paulo por la Copa. (Foto: EFE)

Aldair, mostraron su desacuerdo público…

El comunicado lo elaboramos todos y es para defendernos porque se dijeron cosas que no eran ciertas en el comunicado del club. No estamos de acuerdo con el presidente y con esas negociaciones, ya que me parecen montos excesivos más allá de la crisis.

¿Cómo van las negociaciones?

Los jugadores tenemos un grupo de Whatsapp donde nos dicen todo lo que va pasando y las negociaciones con la Agremiación. Esto nos aporta bastante porque tienen experiencia y años en la profesional. Son líderes positivos.

Como campeón, Binacional clasificó a la fase de grupos. Conmebol le permitió cobrar 800 mil dólares de premios. (Foto: AFP)

Volvieron a entrenar, ¿Fue por llamado de la dirigencia?

Volver a entrenar fue algo en lo que quedamos con el técnico. Le escribimos y mandamos un comunicado para entrenar por Zoom. La propuesta fue de nosotros, terminamos vacaciones y nos pusimos al contacto para poder hacerlo.

Esto demuestra la unión que existe en el plantel más allá de los problemas con la dirigencia

El plantel siempre ha sido unido. Estoy orgulloso de estar aquí y encontrarme con grandes personas. Esto nos ha hecho conseguir objetivos que nos hemos planteado y ahora apuntamos a clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

¿Cómo es el trato con la dirigencia?

El trato es complicado, nosotros no podemos hablar con el presidente ni contactarlo. Hablamos con el gerente o con el jefe de equipo, pero en esta crisis no hemos hablado con nadie.

Deportivo Binacional comparte grupo con Sao Paulo, LDU y River Plate. (Foto: Twitter)

Hablar de suspensión perfecta no parece justificable porque el club tiene diversos ingresos como los de Conmebol

Y no es el único ingreso. Hay sponsors, la taquilla ante Sao Paulo, premios por campeonar e incluso la televisión. Nos están poniendo un monto excesivo para negociar y si son un poco más justos podemos entendernos y negociar para llegar a un buen puerto.

Entonces no hay una crisis en el club

El club no está pasando por un problema económico tan fuerte como para hacer la suspensión perfecta de labores. Estamos dispuestos a negociar una reducción, pero que no sea un monto excesivo. El monto lo manejan los capitanes [Reimond Manco, Jeickson Reyes y Yorkman Tello].

Yorkman Tello (Foto: GEC)

Manco recién se integró, pero ya es parte de los que sacan cara por el club

En todos los equipos no hay la unión que se ve aquí. Todos nadamos para el mismo lado y eso nos ayuda en este tipo de situaciones. Los jugadores que han llegado son de mucha jerarquía y han aportado también en la parte emocional.

¿Están al día en los pagos?

Nosotros hemos cobrado puntual hasta el mes de abril. El comunicado del club prácticamente decía que le hemos regalado nuestro último sueldo.

Este tema repercute en ti a nivel personal

Es un poco insostenible, aunque ya lo he pasado antes. Pero Binacional es un club donde tengo más tiempo. Todo es una carga emocional que repercute de todas maneras.

Tenías ofertas para cambiar de club, pero te quedas en Binacional

No me arrepiento de esta decisión, a pesar que haya problemas con la dirigencia. Aquí estamos luchando junto con los chicos.

Llegaste al club luego de descender con Alianza Atlético de Sullana…

Era un nuevo proyecto, un proyecto serio cuando me lo presentaron en su momento. Por eso decido venir a Binacional. Hubo ofertas de Lima, pero lo elegí por una cuestión de tener más minutos, seguir mostrándome y hacerme un nombre en el fútbol. Fue una buena decisión.

¿Siempre has jugado de '9′?

En Alianza jugaba de '9′ y cuando voy a Melgar me enseñan a jugar por banda. El año pasado me tocó estar con el profesor Arce, quien me ve entrenar y me dice que tengo que ubicarme en el centro del área.

Binacional te da la experiencia de jugar torneos internacionales, comienzas el año pasado con la Copa Sudamericana

Era la primera vez que fui protagonista del partido, aunque ya había estado antes en este certamen. Estos partidos te abren los ojos para ver cómo se maneja el fútbol a nivel internacional. Este año en la Libertadores nos ha tocado enfrentarnos con dos clubes que son potencia a nivel sudamericano y son partidos difíciles.

Aldair Rodríguez anota el gol del empate en el Binacional vs Sao Paulo en Copa Libertadores

El año pasado inician con el profesor Javier Arce, ¿cómo les comunicaron que se iba?

Fue incómodo el cambio del profesor Arce, no entendíamos y parece que fue por discrepancias con la dirigencia. Luego viene el profesor Roberto Mosquera y nos guía al camino del título. Todos estamos agradecidos con Javier. Era una excelente persona y un excelente profesional. Luego viene el profesor Mosquera y es un campeonato para cada uno.

Javier Arce utilizó su cuenta en Facebook para despedirse de Binacional. (Foto: Binacional)

Este año también pasó algo similar…

Cambiar de técnico fue incómodo la verdad. Sobre todo, porque era a pocos días de la Copa Libertadores y no se pudo tener una idea muy clara. El profesor no nos dio muchas explicaciones, parece que fueron problemas con la dirigencia. Parece que el profesor exigía cosas normales para un futbolista profesional, pero la dirigencia no lo tomó bien.

La última, ¿qué esperan los jugadores de Binacional ante toda esta problemática?

Esperamos que se solucionen las cosas, que se entiendan las dos partes. Si procede la suspensión perfecta, ya cada uno verá si sigue en el club. Lo que menos queremos es tener estos problemas.

