-¿Tienes alguna postura por los arbitrajes de este año? ¿Te parece que esta es una de las temporadas con mayores errores y si crees que el VAR –anunciado para el Clausura– ayudará a evitar los más graves?

La verdad no quiero comentar sobre los árbitros porque todos nos equivocamos, todos somos humanos. Igual, te soy sincero, el VAR yo creo que va a ayudar mucho. A todos, a los árbitros, va a ayudar a que el torneo sea más legítimo. Habrán menos errores y, seguramente, menos suspicacias.

-Eres de los pocos sobrevivientes de un año atroz para la ‘U’: el 2018. Fuiste capitán incluso alguna vez. ¿Cómo miras esa temporada? ¿Qué se hizo mal y no se debe volver a repetir?

Sí, fui capitán, alguna vez que no estuvo Juan Manuel (Vargas). Teníamos un plantel con jugadores de mucha trayectoria pero tuvimos mala suerte, entre lesiones y otras cosas los perdíamos. Además, por los problemas económicos que se vivían no pudimos fichar en el verano y tuvimos que jugar con varios chicos de la cantera. Al principio no crees que va a pasar nada grave, pero ya cuando empezó el torneo y empezamos a perder uno, dos partidos de local, sí me empecé a preocupar. Gracias a Dios, llegó Germán (Denis), Pablo (Lavandeira) y Alberto (Rodríguez) y nos dieron una mano. Estaba muy muy golpeado anímicamente ese equipo.

-¿Alguien me dijo que incluso no podías dormir?

Sí, claro, pues porque estábamos súper preocupados porque no le encontrábamos el camino. Los más grandes sabíamos que teníamos que entregar algo más, otro tipo de energía, no sé. Fueron varias noches tormentosas, de mucha preocupación. Y bueno, lo sacamos adelante.

-¿También te parece que eso fue hace un siglo? Solo cinco años después, la ‘U’ parece en otra vía, sólido a nivel institucional, llena el estadio cada fecha, el equipo gana en los dos torneos. Pelea. ¿Qué crees que pasó?

Los cambios han sido muy positivos. Había mucha inestabilidad por los cambios constantes de administración y eso repercute en el equipo, esa es la verdad. Este año debe ser el mejor de los que estoy en el club en que se están haciendo bien las cosas, o sea, está todo ordenado, la gente lo nota, va a la cancha, el equipo gana. No nos falta nada, tenemos todas las prioridades para estar bien.

-¿Qué cambió?

Todo. Veo que hay un buen trabajo de marketing, finanzas, no tenemos problema alguno. Y en lo deportivo Manuel (Barreto) ha hecho un buen trabajo con la planificación, así que se están juntando varias cosas que tienen como resultado que el equipo también ande bien. Te voy a decir algo que quizá la gente no entiende: la estabilidad de un club se ve reflejada siempre en el equipo. Eso es lo que pasa ahora. Pero falta bastante camino, esto acaba en diciembre.

-La foto tuya de niño con una torta de la ‘U’ acabó con la discusión sobre si eres hincha o no...

Sí, creo que ya todo el mundo la vio. Mis amigos, casi todos son hinchas. Yo también. A Alianza le tengo respeto porque ahí me inicié pero soy hincha.

-Entonces, para un hincha que además es el capitán de su club, ¿hay realmente mucha diferencia en jugar en un estadio con 10 mil personas a jugarlo como ahora, con 50 mil?

Mira, no quiero entrar en comparaciones con ningún club, pero lo que se está viviendo ahora, con 40, 50 mil personas que van al Monumental un lunes o un domingo, es una locura. Es muy lindo. Y tiene su condicionante, claro: el hincha va porque siente que este equipo lo representa en la cancha. Por eso te digo: cuando un club está bien de la cabeza, eso se nota en todos los aspectos. Estamos muy contentos, agradecidos con los hinchas, por lo que estamos viviendo juntos pero obviamente, queremos más. No nos queremos quedar con haber hecho unos buenos partidos. Necesitamos conseguir cosas. Queremos. Y creemos que estamos en el camino correcto. Este grupo que se formó es, ufff, no sabes, un gran grupo que quiere mucho al club.

-¿Este es el mejor plantel que te tocó en tus siete años en la ‘U’?

El 2017, cuando llegué, se armó un gran plantel. Pero con respeto lo digo, porque han llegado al club grandes jugadores en este tiempo, de mucha calidad, este año siento que sí se armó un gran plantel no solamente con jugadores, sino también como personas. Eso es más importante para conseguir los objetivos del año, y es lo que me ilusiona.

-¿Cuál es la responsabilidad de Jorge Fossati en esta ‘U’ que arrancó perdiendo tres partidos de local y ahora pelea el campeonato?

Lo tenemos apenas dos meses pero debo decir que Jorge es una muy buena persona. Creo que lo todo cambió fue el trato: es una persona sincera, directa que te dice las cosas. Tiene muchas virtudes, su manejo de grupo, experiencia para encarar los partidos pero bueno, como te dije antes algo que nosotros evaluamos mucho es el tipo de persona que es y cómo ha caído en el grupo.

-¿Qué hizo bien Fossati que no hacía el comando técnico anterior?

(Compagnucci) trabajaba muy bien. Con mucho respeto lo digo, porque tienen distintas cualidades, lo que tiene Jorge es el manejo del grupo, cómo se acerca al jugador. Nos habla todo el tiempo y trabaja mucho la parte mental en base su experiencia, eso hace que el jugador se sienta con más confianza de jugar donde lo pongan.

-A ti, por ejemplo, que te sacó del lateral para hacerte stopper. O a Andy Polo, que lo retrocedió para dejar ser tan wing y sea más lateral carrilero.

Y en pocos días. De arranque nos explicó que ese es el sistema que normalmente emplea para los equipos -el 3-5-2-. Vio que justo el plantel daba para jugar así y sacó provecho de cada uno. Lo que dices de Andy, que además es uno de los líderes del vestuario, es cierto. Hoy es uno de los mejores jugadores del campeonato.

El centenario de la ‘U’, Flores y Ruidíaz

-¿Vas a ser el capitán de la ‘U’ en el Centenario?

Asu, no lo he pensado así. O sea, tengo contrato, pero esto se ve día a día. No me proyecto, yo quiero estar bien este año y jugar todos los partidos y salir campeón. Ese es el objetivo. El torneo es largo y hay otras formas de llegar a la final. No pensamos en otros partidos, solo en el nuestro y en ganar el que viene. Nada más. Esto termina en diciembre.

-Hay una discusión en el hincha sobre la importancia de salir campeón este o el otro año, más simbólico. ¿Tú de qué lado estás?

¡Los dos! ¡No puedo elegir! Podría ser más lindo el próximo año, si es que Dios quiere, se consigue el objetivo ahora, ¿no? Tengo mucha ilusión con este año, que todavía es largo, y vamos a pelear. Imagínate si pasa, lo maravilloso que será aún más el 2024.

-¿Ha sido difícil asumir la capitanía?

No lo pienso mucho. Mi familia y yo somos personas de mucha fe y sabemos que a veces lo que uno desea con fe, se puede cumplir. Mi enfoque está en eso hoy. Esa paz me ayuda a cumplir mis objetivos. Entonces trato con, José Carvallo y con algunos compañeros más, Andy Polo, de compartir ciertos parámetros para que todos cumplamos y nos vaya bien. Sabemos que todo lo que hagamos, debemos entregárselo a Dios y eso nos debe mantener tranquilos cuando salimos a la cancha.

-¿También eres de la idea de que Piero Quispe debe irse pronto al extranjero?

Es la promesa del club. Está yendo por buen camino, viviendo experiencias en todo aspecto y eso lo va a ayudar a crecer. Se irá cuando esté consolidado, estoy seguro de eso. Va a ser muy pronto.

-¿Edison Flores tiene las puertas abiertas del club?

También he escuchado el rumor pero solo es eso. Quién no quisiera tener a Oreja en el equipo. Tiene una gran trayectoria, hemos vivido cosas lindas juntos en la selección. Cuando quiera, ahora o unos meses, este es su club.

-Quién también sugiere siempre su regreso al club es Raúl Ruidíaz. ¿Has hablado con él?

Raúl es una gran persona. Ha hecho una enorme carrera afuera. Dependerá de sus deseos personales, de lo que quieren para sus carreras. Yo quiero que a ellos, a los dos, siempre les vaya bien. Aquí los vamos a estar esperando.

-¿Con quién de los extranjeros has hecho una mejor relación?

Con todos. Ya conocía a Calca, sabía que nos iba ayudar. Emanuel es un gran profesional. No sabes cómo trabaja. Lo mismo que Martín, Riveros o Di Benedetto. Mi trabajo ha sido hacerlos sentir en casa. Gracias a Dios hemos podido generar esa empatía.

-¿También crees que el chileno Ureña es un jugador hecho para la ‘U’?

Claro. Cómo corre. Y encima le ha sumado pues ese toque de temperamento, de calidad... a mí no me caería nada simpático si fuera mi rival, pero como compañera dámelo porque o sea, nos ayuda, no solamente con balón sino que ordena al equipo. Habla mucho y sabe escuchar.

(Foto: GEC)

Selección peruana

-Uribe, Leguía, Chumpi, es decir, los mundialistas del 81 dicen que la gente se olvida de todo, menos de que clasificaste a una Copa del Mundo. Eso es entrar en la historia. ¿Coincides?

Tuve compañeros que jugaron Champions League, Mundial de Clubes y dicen que no hay nada más grande que ir a un Mundial. Es increíble. Yo conservo todo. Me traje hasta las pantuflas que daban en los aviones, jajaja.

-¿Te sientes aún convocable?

La competencia es difícil. A veces uno quiere estar como sea en el puesto que sea, porque obviamente es la selección, es un privilegio. Me gustaría volver: no pude estar en las últimas dos convocatorias de Juan, el año pasado se me rompió la nariz y bueno, no había jugado.

-Perú es una selección promedio 30 años. Clasificar va a ser duro, pero también sería el cierre perfecto para esta generación.

Sí, yo considero que hay jugadores, hay todavía un grupo sólido. Siento que sí, podemos clasificar. Nos han tocado cosas muy buenas, y muy malas y estoy seguro de que en unos años el Perú va a valorarlo aún más.