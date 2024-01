-¿Cómo podrías definir los trabajos con Fabian Bustos?

Estamos trabajando bastante bien, el profesor llegó recién el 30 de diciembre del año pasado, ha empezado a trabajar el 2 de enero, así que vamos poco tiempo. Ya sabemos qué es lo que quiere, ya que es un técnico con buena disposición para el trabajo y sé que nos va ir bien.

-¿Qué opinas del nuevo y último fichaje de la ‘U’, Segundo Portocarrero?

La verdad aún no lo conozco, solo he visto algunos videos, sé que es un jugador rápido por lo que he visto. Viene tras ser observado por Manuel (Barreto), que hasta el momento viene realizando un trabajo acertado. Está trayendo a un jugador con un buen perfil ideal para este grupo: una buena persona y también en lo deportivo, que es importante.

-¿Conversaste con Jairo Concha ya? ¿Cómo ha tomado el tránsito de llegar a la U, puesto que viene del clásico rival, algo que tú también viviste?

La verdad que no hemos conversado de eso, ya estuvo en Alianza, ahora está en la ‘U’ y creo que lo más importante es que Concha es una buena persona y sabemos que es un buen jugador, así que, hay que apoyarlo. Yo creo que eso es lo mas importante, por eso, hay que cuidarlo para que él brinde su mejor fútbol y su propia versión. Lo más importante es que Jairo nos sume dentro de la cancha y sé que es un chico profesional, responsable y sabe que ha venido a la ‘U’, donde hay otra presión.

-¿Cómo fue esa despedida con Jorge Fossati?

Fue una charla corta y un lindo encuentro, vino como entrenador de la selección y nosotros también nos despedimos. Nos comentó que más allá del cariño que le tiene al club y a los jugadores, él siempre mirará el rendimiento de cada jugador. Hay que tener fe, es un buen entrenador para Perú en estos momentos.

-¿Apostarías a que con Fossati le irá bien a la selección peruana?

Hay que tener fe, es un gran entrenador, hay que apoyarlo, yo lo he tenido y sé que nos irá bien.

-¿Habrá algún cambio de sistema de juego en la U 2024?

Por ahora venimos jugando de una forma, si Bustos lo cambiará nos lo dirá, pero por mientras seguimos las indicaciones del profesor. Pero más importante que el sistema es que el equipo ande bien.

-¿Qué esperas de la presentación de la U en esta Noche Crema 2024?

Es una noche especial, tanto para los jugadores como los hinchas y más en el Centenario del club más grande del país y tenemos la posibilidad de salir Bicampeones, esperamos darle el espectáculo que el hincha merece y en lo deportivo hacer un buen partido para que el hincha se vaya contento.

-¿La vuelta de Christofer Gonzales le hará bien a la U?

Aún no está confirmado, ¿no? (risas) Pero si llega es un gran jale, un gran jugador y una mejor persona.

Christofer Gonzales llegó este viernes a Lima y saludó a algunos hinchas de Universitario de Deportes en el aeropuerto. (Foto: Futbro.pe)

-¿Cómo manejar la presión en los 100 años de lograr el bicampeonato en la U?

En la U siempre hay presión, ya que estamos en el equipo más grande del país, hay que siempre ganar y más en este año, tenemos un buen plantel, un buen grupo que se mantiene la base y eso es lo más importante para lograr grandes objetivos.

-¿Ganar el bicampeonato o hacer un buen papel en la Copa Libertadores, ¿con qué te quedas?

Obviamente uno siempre va a querer los dos, ahorita estamos enfocados en el Centenario y lo que todo hincha anhela es que hagamos historia. Mi meta es hacer las cosas bien con la U y salir campeón con el equipo en su año del Centenario.