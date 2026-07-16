Universitario de Deportes busca sacudirse del amargo recuerdo del primer semestre de la Liga 1, y ya apunta a hacer todo lo posible para llevarse el Torneo Clausura. Así lo tiene claro Aldo Corzo, uno de los capitanes del plantel.

Con Héctor Cúper al mando, la plantilla ha trabajado varias semanas bajo las órdenes del entrenador argentino. El defensor de 37 años aseguró que ya dieron la vuelta a la página y se encuentran enfocados en el tetracampeonato.

“Nos vamos sintiendo bien físicamente, hemos hecho una muy buena pretemporada, hemos trabajado bastante, el equipo viene trabajando una nueva idea, que tomó un tiempo, pero el ‘profe’ ha tenido 5 semanas para trabajar la idea y la estamos captando de la mejor manera. En general el equipo se siente bien”, mencionó.

Corzo, además, se pronunció sobre los recientes fichajes de la ‘U’ para afrontar el Torneo Clausura: Juan Requena, Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz.

“Juan (Requena) recién llegó ayer, lo hemos visto poco, a Gianluca (Lapadula) todos lo conocemos, sabemos que es un gran jugador y de la calidad que tiene. Jordan (Guivin) ya ha estado acá y lo conocemos, él y Adrián (Quiroz) son buenos jugadores, están con buena predisposición para el trabajo. Es gente que tiene mucho perfil ‘U’ y eso hace que todo sea más fácil”, añadió.

“El año pasado comenté que este año iba a ser uno de los más difíciles porque nadie quiere que un equipo peruano cumpla un nuevo récord, que es el tetracampeonato. Se han hecho varias cosas mal de todos lados, todos nos equivocamos, los jugadores, el comando técnico en su momento y la dirigencia”, comentó.

“Todos hemos tenido algo de error, somos autocríticos y cuando empezó la pretemporada nos planteamos que lo que ya pasó ya quedó atrás, es un nuevo torneo y estamos con muchas ganas de remontar esto y para eso todos tenemos que estar unidos”, finalizó.

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