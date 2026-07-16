El futbolista de Universitario de Deportes se mostró satisfecho por el trabajo del equipo de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.(Foto: GEC)
El futbolista de Universitario de Deportes se mostró satisfecho por el trabajo del equipo de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.(Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes busca sacudirse del amargo recuerdo del primer semestre de la Liga 1, y ya apunta a hacer todo lo posible para llevarse el Torneo Clausura. Así lo tiene claro Aldo Corzo, uno de los capitanes del plantel.

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