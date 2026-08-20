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Resumen

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Hinchas de Cienciano celebran la victoria de Cienciano en el global frente a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Crédito: Juan Sequeiros / Corresponsal de Correo en Cusco)
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Hinchas de Cienciano celebran la victoria de Cienciano en el global frente a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Crédito: Juan Sequeiros / Corresponsal de Correo en Cusco)
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Por Joao Muñoz Tineo

La histórica Plaza de Armas del Cusco se tiñó por completo de rojo tras el pitazo final en Río de Janeiro, desatando una multitudinaria celebración por la clasificación de Cienciano a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Pese a la ajustada derrota por 1-0 ante Botafogo, el marcador global de 6-2 a favor del “Papá” hizo que miles de aficionados salieran a festejar el regreso del club a la élite continental.

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