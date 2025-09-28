Cienciano hizo respetar su localía en Cusco ante Alianza Lima y lo derrotó 2-1 con goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Precisamente, el mediocampista peruano fue elegido como la figura del partido y destacó la importancia de vencer a un rival que siempre pelea en la parte alta de la tabla.

“Contento porque ganamos un partido importante. En esta clase de partidos siempre la gente espera un poco más de nosotros. Hicimos un gran primer tiempo. En el segundo tiempo con el gol de ellos te entra la duda”, declaró Hohberg.

“En el primer tiempo merecimos algún gol más, el arquero de ellos tuvo alguna tapada buena. Había que ganar hoy, un rival dificilísimo que está peleando el torneo”, añadió el conductor de Cienciano.

El próximo miércoles en Matute, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau, por la fecha 12 del campeonato.

En tanto, Cienciano buscará mantener su buen rendimiento y visitará el próximo jueves 2 de octubre a Melgar, en el denominado clásico del sur.

