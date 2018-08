Alejandro Hohberg, el jugador del momento en Alianza Lima: “Trabajo día a día para volver a la selección”

Marco Quilca León



Cuando era pequeño, su abuelo le contaba sobre sus logros en el fútbol. El que más le quedó grabado fue aquella vez que don Eduardo Hohberg salió bicampeón como técnico de Alianza Lima (1977 y 1978). Alejandro, con 26 años, espera repetir esa hazaña familiar. Ya consiguió el título del 2017 y, con sus goles, quiere tocar la gloria este año.

—¿Por qué el cambio de ‘look’?



A principios del año pasado, cuando Alianza Lima estaba pasando por un mal momento, le prometí a mi esposa que si salía campeón me iba a teñir el cabello de rubio. No lo pude hacer antes por tiempo.

—¿Quisiste imitar a Paulo Dybala en tu última celebración ante San Martín?



No [risas]. Fue más por diversión. Creo que cuando llegamos a ser profesionales a veces perdemos ese espíritu amateur. Por ello, trato de ser feliz en el campo.

—¿Estás en el mejor momento de tu carrera?



Me siento muy bien. Vengo teniendo un año muy regular. Además, estoy anotando y eso ayuda bastante para afrontar los partidos. Pero creo que todos pasamos por un buen momento. No se trata solo de Leao y yo.

Alejandro Hohberg recibió una pelota perfecta dentro del área para vencer la resistencia del arquero de la San Martín. Aquí el gol del mediocampista de Alianza Lima. (Video: GOLPERÚ)

—¿Alianza está jugando bien?



Sí. Hay muchas formas de jugar bien. Eso es muy distinto a jugar bonito. Alianza juega bien.

—Lo que se viene ahora es el clásico ante Universitario. ¿Cómo está el equipo?



Todos estamos tranquilos. En el año hemos venido de menos a más y llevamos dos fechas sin perder.

—¿Es una ventaja para Alianza Lima no jugar ante UTC?



Vamos a descansar un poco más, pero no es una ventaja porque ellos [Universitario] tampoco juegan a mitad de semana.

—El clásico tendrá a Alianza peleando el torneo y a la ‘U’ sumergida en una crisis. ¿Ello influirá en el partido?



Los clásicos siempre son un partido aparte. No importa si es que un equipo viene bien y el otro mal. Todos los jugadores queremos ganarlo.

—En el 2012 te fuiste a probar a la ‘U’, pero no te quedaste. ¿Por qué?



Nolberto Solano me llevó a probar. Le gustó cómo jugaba, pero no se dio la oportunidad de quedarme por un tema económico. Igual, estoy muy agradecido con ‘Ñol’. El destino quiso que juegue en Alianza.

—¿Entre tus objetivos está jugar en el extranjero este año?



Mi sueño es conseguir el bicampeonato con Alianza Lima. Si de ahí se aparece la oportunidad de emigrar, bienvenido sea.

—¿Y la selección?



En una oportunidad fui convocado y estuve feliz. Ahora trabajo día a día para volver a la selección.

—¿Te hubiera gustado ir a Rusia 2018?



Por supuesto. Todo futbolista sueña con disputar un Mundial. No pude ir a Rusia, pero creo que Perú estuvo representado por los mejores. Así lo consideró Ricardo Gareca.